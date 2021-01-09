Все, что появилось, объяснило то, что мы знали

Между источниками в прессе и секретными источниками эти два дня слухов и аппетита без официальных подтверждений и опровержений основаны на интересе российско-американского миллиардера Настера к пицце.

22 декабря 2020 г. – Хотя первые новости стали вирусными всего два дня назад, в Генуе, на дорийской стороне, имя Настера уже ассоциировалось с пиццей в декабре. D. из колонн Собственно XIX век, Эти подробности были опубликованы: «Ностер, партнер Динана по Wiley Group по переговорам о Сампории, рассмотрит счета пиццы». В то время, однако, никто в Pizza не заметил, за исключением нескольких «хорошо известных», что они были аппетитными.

6 января 2021 г. – Так пусть новогодние праздники и Новый год пройдут раньше площадки calcioinpillole.com, Недавно созданная газета, но являющаяся главным героем нескольких недавних сенсаций, добавила больше деталей в историю, которая за считанные минуты стала вирусной в сети: «Российский миллиардер Александр Настор будет в одном шаге от пиццы. Нация и Тирренское море, Вечером в своих интернет-изданиях сообщают, что «рты сшиты, не подтверждены».

7 января 2021 г. – Фактически, многие подробности этой истории появляются из столбцов местных газет в Пизе. Две страницы посвящены Нация Пицца начинается с 3 подсказок, самая интересная из которых – интервью с бывшим Джанлукой. வியல்லி, Тот Глянец сомнительный В случае, и Источники, близкие к Самбории, Кто сообщил: “Контакты с компанией Dorian были бы натянутыми, но в то же время со стороны инвесторов был бы интерес не столько к покупке пиццы напрямую (как группа), сколько к новому проекту. Короче говоря, в Генуе очень тверды: Настер уже несколько недель ищет пиццу ».. Клуб Нерасури, Без цитирования, По слухам, она счастлива, Потому что это означает, что в последние годы определенно было сделано что-то лучше. Джузеппе Коррадо, второй Нация, Но и Тирренское море Подсказал за последние месяцы: «Сегодня, Credito Sportivo и Invimit, – сообщает Коррадо, – есть иностранные иностранные стороны, заинтересованные в финансировании этого проекта, реалии, которые построили лучшие стадионы в мире, международные компании охотно работают на добровольных началах». Однако самая интересная рекомендация всегда вызывает беспокойство. Еврейское происхождение Корато и Настера: «В конце лета президент запросил информацию об отношениях между городом и еврейской общиной. Настор (случай?) Исповедует иудейскую веру.” Тирренское море Делает упор на ремонт арены: «Фактически, Корадо недавно сказал, что иностранные инвесторы также заинтересованы в реструктуризации арены Карибальди»., Выделив две страницы для подробного анализа плана стадиона,

8 января 2021 г. – Внимание СМИ смещается в Лондон. Из колонок Национальной газеты 24 часа на солнце, Первая итальянская газета об экономике и финансах провалилась: “Инвестиции Настера в клуб в течение следующих двух недель будут осуществляться на индивидуальной основе. Нынешний президент Джузеппе Коррадо станет известной фигурой в финансовом мире. […] Ностнер хочет постепенно повышать внимание к будущей академии и территории, взяв на себя роли Ричи и Балет.“. Еще две страницы углубленного анализа Нация, которая определяет историю как маневр Подтверди это «Изменяет экономический план английской финансовой арены, и есть миллионеры, которые« указывают »на пиццу среди заинтересованных сторон инвесторов.Это также показывает, почему планы относительно стадиона изменились. По словам La Nacione, на самом деле год назад в дело вступил новый актер. «Английский фонд, одна из трех крупнейших компаний в мире, уловил сделку с Arena и потребовал, чтобы Пеп прекратил вместе писать документы. Это финансовое приглашение и спортивный заем, и муниципалитет будет готов заменить и то, и другое. В конце концов, для строительства стадиона больше не потребуется крупная государственная ссуда, потому что частная компания будет готова вложить деньги. Перед лицом этой новой ситуации, которую очень ожидали Ричи и Коррадо, очевидно, что процесс изменился.. Это причина задержки проекта. Вы помните слова Паскарелли, он сказал об этом проекте осенью прошлого года? Будет предложено только в 2021 году.? Из Тирренский Слова Паскарелли В статье: “Русские идут? Английская песня определенно идет«Как мы на самом деле читаем,» генеральный директор верфи подтверждает продолжающийся разговор с лондонской командой, заинтересованной в будущем управлении стадионом ». Нация, В статье “Эквивалентные музыкальные представления для студентов Эта юная душа хочет этого: стратегии, чтобы подтолкнуть английские фонды к инвестированию под башню. Стадион для крупных мероприятий, но с положением муниципалитета о защите футбола“, Читаем это: «В окончательном соглашении между строителем стадиона и муниципалитетом будет добавлено правило, согласно которому владельцы арены не могут исключать городскую команду.Наконец, последняя сплетня: «Адвокат Настера работает ради мочи. Рентгеновский снимок человека нажил себе состояние и« зацепил »нашу территорию. Что Настер может привезти в Пизу? “Будет.. Завтра? Несомненно, будут и другие главы.

Библиография / Источники: Il Secolo XIX, Calcioinpillole, The Nation, Тирхенское море, Il Sole 24 Ore, Rai

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