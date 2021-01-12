Вступление в силу соглашения о стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом

Соглашение о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанное между Россией и Египтом в 2018 году, вступило в силу в воскресенье.

В понедельник в заявлении МИД России говорится, что этот документ предусматривает дальнейшее укрепление сотрудничества между Россией и Египтом в политической, торгово-экономической, культурной и других областях.

Она добавила, что в соглашении лучше определены механизмы расширения сотрудничества между Москвой и Каиром.

В МИД подчеркнули, что это важное событие для дальнейшего развития российско-египетских облигаций.

Соглашение было подписано впервые в российском городе Сочи 17 октября 2018 года во время визита президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси в Россию и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В соглашении воплощено стремление двух стран поддерживать сотрудничество между министерствами экономики и предпринимателями. Это включает в себя проведение ежегодных заседаний Совместного российско-египетского комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Российско-египетского делового совета поочередно в каждой стране.

Другие области сотрудничества в рамках договора распространяются на области военной, военно-технической, науки и образования, туризма, человеческих и культурных отношений и обменов между неправительственными организациями, молодежью и спортом.

Соглашение будет действовать десять лет. Он будет автоматически продлен на периоды в пять последующих лет, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его не позднее, чем за шесть месяцев до истечения следующего периода.