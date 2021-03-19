Выиграйте «Русский рейд» на Blu-ray – В центре внимания развлечения

Eureka Entertainment выпускает боевик-триллер “ Русский рейд ”, доступный в цифровом формате и на Blu-ray, с 22 марта 2021 года.

Основанный на песне Гарета Эванса о боевых искусствах “The Raid” 2011 года, долгожданном триллере ММА “Russian Raid”. Это динамичный силовой тур, в котором представлены лучшие в мире фотографии и техники редактирования боевых искусств. Никита, бывший российский активист спецназа, получил задание нейтрализовать крупную SSF на местной фабрике его обиженный владелец бизнеса. Но Никита и его группа высококвалифицированных бойцов получают больше, чем ожидали, когда выясняется, что завод действительно принадлежит опасным военачальникам, связанным с российской армией. К тому времени, когда «враждебный захват» завершен, Никита показывает, что он организовал свою секретную миссию, чтобы отомстить самому опасному человеку в России.

Отмечая дебют режиссера Дениса Крючкова, он возглавляет популярный состав Ивана Котика («Клинок дракона», «Изгой» и «Легендарный») и представляет некоторых из самых известных бойцов ММА России. Также в турнире участвовал Кирилл Сарычев, рекордсмен мира по тяжелой атлетике и чемпион мира в супертяжелом весе по боксу Владимир Минев.

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«Русский рейд», высокооктановый боевик-боевик о ММА, выйдет в понедельник, 22 марта, на платформах VOD и Blu-ray, и его можно будет купить здесь. https://amzn.to/3qbrL9V

Предоставлено: Eureka Entertainment.

В честь выхода «Русского рейда» у нас есть 3 копии Blu-ray. Введите ниже, чтобы получить шанс выиграть …

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