Выставка «Долгий путь домой» возвращается как памятник основателю музея Ланктону.

Клинтон – В ознаменование жизни основателя Музея русской иконы Гордона Лэнктона возрождается выставка «Долгий путь домой: фотографическое путешествие». Выставка, на которой представлено более 40 фотографий, сделанных Лэнктоном во время судьбоносного путешествия на мотоцикле по 24 странам Европы и Азии в середине 1950-х годов, будет проходить с 29 июля по 3 октября.

Первоначально выставка была показана в июле 2020 года, когда музей вновь открылся после пандемии.

6 ноября 1956 года, вооруженный фотоаппаратом, картами, паспортом, пайками, бюджетом в 5 долларов в день (3 доллара на еду, 1 доллар на сон, 1 доллар на бензин и все остальное) и еще несколькими, 25-летний – Старый Лэнктон уехал из Франкфурта, Германия, на мотоцикле NSU и отправился в приключение, которое повлияло на его курс на следующие 50 лет.

Эта поездка из Германии в Японию побудила его задуматься о международных отношениях и представить себе глобальную компанию и музей, которые он однажды построит.

«В марте мы потеряли нашего друга и основателя, Гордона Б. Лэнктона, и мы испытали излияние сочувствия со всего мира», – сказал генеральный директор Кент Рассел. «Опытный коллекционер и опытный предприниматель, безграничное культурное любопытство Гордона, чувство приключений, социальное предпринимательство и щедрый дух лежат в основе нашей организации. Особенно уместно представить выставку «Долгий путь домой», посвященную его жизни; И многие местные и глобальные вклады. Его пример хорошей жизни является источником вдохновения для многих ».

С первых дней своей карьеры бойскаута, собирающего гроши, до основания в 2006 году Музея русских икон, в котором разместилась его обширная коллекция священного искусства, Лэнктон был заядлым коллекционером. Будь то африканская скульптура, плакаты времен Первой и Второй мировых войн или модели автомобилей, отлитые под давлением, Лэнктон не только искал объекты, но и собирал информацию об их происхождении и художниках, которые их создавали.

Его интерес к иконографии, символической сакральной форме искусства русского православия, восходящей к византийской традиции, пробудил его интерес в 1989 году во время деловой поездки в Россию, когда он купил портрет святого Николая на открытом рынке. Открыв филиал компании по производству пластмасс Nypro в Москве, Гордон на всю жизнь полюбил русский народ, культурные традиции и особенно символы.

Чтобы продолжить его наследие, музей учредил Фонд коллекций Гордона Б. Лэнктона. Это будет непреходящим доказательством его любви к искусству, его музею и его сообществу, а также будет гарантировать, что его видение будет по-прежнему разделяться посетителями из всех слоев общества и со всего мира.

О выставке

В 1953 году, изучая инженерное дело в Корнельском университете, 22-летний Лэнктон отправился в Японию по программе обмена, чтобы изучить отношения между Японией и Соединенными Штатами, и погрузился в японскую культуру, что пробудило в нем любопытство, страсть, воображение и поиск знаний из мира. Желая исследовать мир и понять свое место в нем, он начал обширное планирование кругосветного путешествия, но сначала ему пришлось выполнить свое двухлетнее военное обязательство.

Лэнктон упорно лоббировал завершение своей службы в Европе. Будучи опубликованным в Германии, он погрузился в изучение каждой детали немецкой культуры, языка и образа жизни.

Он начал задаваться вопросом, начнет ли он свою карьеру инженером или на дипломатической службе. Он продолжил свои планы относительно своего путешествия, начав свой путь в Германии и закончившись в Японии, и поставил перед собой задачу достичь двух целей: увидеть мир; И посещал посольства США во всех странах, куда он ездил, и разговаривал с офицерами дипломатической службы, чтобы узнать, в чем заключалась их работа и какой уровень жизни они вели.

От владельцев магазинов, фермеров, сотрудников посольства, VIP-персон и других путешественников Лэнктон общался со всеми, кого встречал по пути. Эти переживания сыграли фундаментальную роль в его путешествии и будущем.

Лэнктон описывает множество сложных событий. Его паспорт и деньги были украдены в Бирме; В Калькутте он столкнулся со сложной системой местного самоуправления и сложной индийской бюрократией, когда хотел продать свой мотоцикл. Он справлялся с этими ситуациями, сотрудничая с сочувствующими союзниками, чтобы помочь ему преодолеть трудности, с которыми он столкнулся на этом пути, навыки, которые он использовал на протяжении всей своей карьеры.

Рассказы об американце, путешествующем на мотоцикле, предшествовали приезду Лэнктона во многие страны. Жители деревни выходили смотреть и наслаждаться его мотоциклом, который был объектом любопытства и восхищения во многих отдаленных местах.

По пути Лэнктон находил постель и обед в конце дня путешествия и останавливался, когда устанавливал. Он спал на улице, в общежитиях, а иногда получал приглашения в частные дома. Записывайте его встречи, события и бюджеты в его дневники.

По прибытии в Калькутту, Индия, в марте 1957 года он был вынужден продать мотоцикл, поскольку оставшееся путешествие требовало путешествия по морю. С этого момента поезда, самолеты, грузовики, лодки и прогулки стали новым порядком дня, позволяя больше общаться с местными жителями.

Обладая страстью к искусству и острым вниманием к качеству, Лэнктон искал «чистых художников» из каждой страны, которую он посещал. Он часто не обращал внимания на коммерческие магазины города и искал студии и мастерские, где мог встретиться и поговорить с художниками.

Во время поездки Лэнктон покупал произведения искусства и отправлял их в Пеорию по почте.

Он много беседовал с художниками и мастерами. Эти встречи привели к тому, что Лэнктон приобрел произведения искусства, имевшие для него личное значение.

Поездка заканчивается

Лэнктон прибыл в Токио, Япония, 12 июля 1957 года. Его встретил его друг Тайдзо, который знал его по предыдущим поездкам в эту страну как представитель студенческого правительства в Корнельском университете.

Следующие несколько недель он провел у друзей, заново открывая для себя Японию. Некоторые из них стали надежными и преданными сотрудниками, когда Лэнктон основал свою компанию по производству пластмасс в течение следующих шести десятилетий.

31 июля 1957 года он сел в самолет в Токио, направлявшийся в Соединенные Штаты, и это был первый раз, когда он вернулся домой почти за три года.

В 1960-х Лэнктон устроился инженером по пластмассам в Nypro, международную компанию по литью пластмасс в Клинтоне, и в конце концов стал президентом. После падения «железного занавеса» он посетил одну страну, которую не смог посетить во время своей поездки в 1950-х годах из-за холодной войны: Россию.

Купил иконы в этих поездках. Его частная коллекция быстро росла, что в конечном итоге породило идею создания музея. Клинтон выбрала это место и в октябре 2006 года открыла Музей русской иконы.

В 2007 году в книге Лэнктона «Долгий путь домой» в картинках и словах описывалось его путешествие длиной 27 000 миль в 24 страны за 267 дней.

родственное программирование

Веб-семинар Zoom: выставка “Исследуйте долгий путь, домой”: Запись веб-семинара доступна по адресу https://www.youtube.com/watch?v=8YswTcl1Siw: Рассел, консультант Карен Лэнктон и куратор Крис Стратфорд обсуждают процесс перевода книги «Долгий путь домой» из одной книги в другую, включая отображение велосипедной поездки Лэнктона и выбор изображений.

Музей открыт с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00. Вход составляет 12 долларов для взрослых, пожилых людей (59 лет и старше) – 10 долларов, студентов – 5 долларов, детей (13-17 лет) – 5 долларов, а для детей младше 13 лет – бесплатно.

посещение www.museumofrussianicons.org Более подробная информация о музее и его коллекциях.