Вы получили биткойн? Hip Hop Icon Busta Rhymes получает деньги в BTC

Легенда хип-хопа Поста Раймс говорит, что рассматривает возможность получения оплаты в биткойнах (BTC).

В “Сломай шею” Звезда сообщил своим 3,8 миллионам поклонников в Twitter, что рассматривает возможность использования BTC для концертов и других коммерческих сделок.

Рэпер, настоящее имя которого Тревор Тахим Смит-младший, также задал вопрос своим коллегам-артистам.

«Позвольте мне задать вопрос.

Вы как художник … хотите, чтобы вас наградили …

10к наличных сейчас или 10к биткойнов ??? “

Похоже, что Поста приобщился к криптовалюте Кинга в июле, когда он смотрел конференцию B Word. Характеризуется Генеральный директор Tesla Илон Маск, глава Twitter Джек Дорси и гигант хедж-фонда Кэти Вуд. По словам музыкального магната, он был полностью продан на самой популярной в мире криптовалюте и быстро заинтересовался ведущей платформой смарт-контрактов Ethereum (ETH).

После того, как ошибка кодирования была обнаружена, Busta быстро двинулся в путь, а также заинтересовался невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Это уже было название вещи В качестве представителя The HUSL, платформы, которая связывает артистов со своими поклонниками через NFT.

Busta присоединяется к большому количеству музыкальных исполнителей, занимающихся программированием. В марте инди-рок-группа Kings of Leon стал Первая музыкальная группа, выпустившая альбом под названием NFT. Ранее в этом году рэпер и певец Эйкон объявил, что пытается построить свои умные города в Уганде и Сенегале. питание собственным шифром “Акойн”.

Не упустите шанс – Подписка Получайте зашифрованные оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик



Подписывайтесь на нас ТвиттерА также Сайт социальной сети Facebook А также кабель



просматривать Ежедневная смесь Hodel

Следите за заголовками последних новостей Отказ от ответственности: мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо рискованные вложения в биткойны, криптовалюты или цифровые активы. Помните, что ваши переводы и транзакции осуществляются на ваш страх и риск, и вы несете ответственность за любые убытки, которые вы можете понести. Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какую-либо криптовалюту или цифровые активы, а Daily Hodl не является консультантом по инвестициям. Обратите внимание, что The Daily Hodl занимается партнерским маркетингом.



Рекомендуемое изображение: Shutterstock / Цугулиев