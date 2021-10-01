Вы хотите кросс-геймплей и кросс-прогрессию в подъеме Monster Hunter? Сообщите Capcom в этом опросе

Как вы, возможно, слышали, безумно успешное название Capcom для Nintendo Switch Восстание охотников на монстров Он появится на ПК в 2022 году. Если вы хотите ознакомиться с этим выпуском, но беспокоитесь о том, что вам придется снова начинать исследования, читайте дальше.

Выделив игру на Tokyo Game Show в этом году, Capcom приняла участие в опросе Задайте фанатам серию личных вопросов и узнайте, что они думают об игре. В частности, один вопрос, который привлек много внимания, касается перекрестной игры, взаимного сохранения и взаимного развития.

Если вам нужна кросс-игра / прогрессивная игра Monster Hunter Rise между ПК и Nintendo Switch, этот опрос требует именно этого! https://t.co/3XxsI7dbJX– Кейси Девретас (@ShinyCaseyD) 30 сентября 2021 г.

Точный вопрос задает следующее, и вот некоторые из вариантов, из которых вы можете выбрать:

Что заставляет вас больше интересоваться покупкой Monster Hunter Rise на ПК, если таковая имеется? Выберите все подходящие варианты.

– Перекрестная игра между версиями для ПК и Nintendo Switch.

– Перекрестное сохранение или перекрестное продвижение с версией для Nintendo Switch

Если вы заинтересованы в ознакомлении с версией для ПК перед ее выпуском, бесплатная демоверсия этой версии будет выпущена 13 октября. через Steam.

Заставят ли вас подобные функции больше интересоваться выбором Monster Hunter Rise, когда он будет выпущен на ПК? Сообщите нам в комментариях.