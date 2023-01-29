В Египте усиливается экономический накал российской войны на Украине

Гиза — С каждым днем, деньги В портфолио Ханана Хусейна он все больше и больше меркнет по сравнению с переполненным овощным рынком в Имбабе — густонаселенном районе в провинции Гиза в Большом Каире.

Хусейн, мать двоих детей чуть за пятьдесят, смотрит на ценники продуктов питания, расставленные на тележках или деревянных столах, и спешит на ограниченное пространство по обеим сторонам рынка, и качает головой, зная, что у нее осталось несколько фунтов. Только некоторые из представленных предметов можно приобрести.

«Продаю помидоры по 10 фунтов за килограмм, картофель по 12 фунтов, кабачки по 15 фунтов и рис по 19 фунтов», — говорит она себе.

«Что это за цены?» — спрашивает она себя, направляясь к концу рынка.

Хусейн проходит мимо магазинов, торгующих рыбой, мясом и курицей, но не обращает на них никакого внимания.

Дойдя до конца рынка, она оборачивается и начинает новое путешествие среди выставленных овощей и фруктов, надеясь найти что-нибудь, что можно купить.

«Мы не можем позволить себе такие непомерные цены», — сказал Хусейн Al-Monitor, указывая на овощи перед ней. «Я просматриваю все товары в своем списке покупок, но не могу купить ни одну из них».

Десятки миллионов египтян, особенно бедняки и представители среднего класса, страдают от экономических последствий войны России с Украиной.

Опрос Al-Monitor/PRIMS, опубликованный в этом месяце, показал 68% большинство жителей Египта, Турции, Йемена, Туниса и Ирака беспокоятся о своем доступе к еде в ближайшие месяцы.

После того, как египетский туристический сектор изначально был лишен миллиардных доходов, а россияне и украинцы образовали Треть ежегодных туристических прибытий.По данным Всемирного экономического форума, война заставила Египет, который зависит от импорта продовольствия, платить больше за свой импорт, особенно за зерно, такое как пшеница и кукуруза.

Сбои, вызванные войной в международной цепочке поставок, также выражаются в более высоких требованиях к ценам на промышленную и сельскохозяйственную продукцию в стране, где очень высока зависимость от импортных производственных основ.

Египтяне испытывают трудности, поскольку цены в магазинах и на рынках по всей стране стремительно растут.

Хусейн перестал покупать, среди прочего, рыбу, курицу, мясо и столовые специи.

Как и Алаа Мамдух, государственный служащий в возрасте около 30 лет, имеющий одного ребенка.

Как и многие египтяне, Мамдоу решил устроиться на подработку, чтобы увеличить свой доход. Однако, имея менее 4000 египетских фунтов (менее 133 долларов США) на обеих работах, он не может справиться.

«Я не знаю, что делать», — сказал Мамдух «Аль-Монитору». «Такие люди, как я, не могут продолжать, когда цены на продукты питания каждый день достигают новых высот».

еще Египтяне жалуются Об их сокращающихся доходах из-за высоких цен на основные товары.

Глубоко под их страданиями Уровень инфляции Это рекордно высокий показатель, угрожающий негативной реакцией в политике и безопасности.

Опасения по поводу этой негативной реакции побудили президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси сделать это. Успокоить аудиторию Что все будет хорошо.

«Я знаю, что некоторые люди обеспокоены, и у них есть причины для беспокойства», — сказал египетский лидер 6 января, войдя в большую церковь в Новой административной столице, новом мегаполисе, который он строит в пустыне, чтобы поздравить свою страна. Коптские христиане на Рождество. «Но вы должны быть уверены, что Бог нас не подведет», — добавил он.

Двумя днями позже он сказал египтянам не поддаваться невежественной риторике тех, кто сеет страх перед национальным экономическим положением.

«Мы не вступали в войны и не растрачивали богатства нашей страны», — сказал Сиси. Египет не был причиной этих условий.

Пока он говорил, египетский фунт продолжал это делать. терять в цене по отношению к доллару СШАосновная ввозная валюта в эту страну — продается на момент написания статьи по 30 фунтов за доллар.

Новостной канал «Аль-Арабия» сообщил, что с февраля 2022 года Египту дважды пришлось девальвировать национальную валюту.

Несколько дней назад она отменила систему управляемого обменного курса в связи с соглашением с Международный Валютный Фонд И в рамках других мер, которые также будут включать в себя отмену энергетических субсидий и выход государства из экономической деятельности.

Более дешевый фунт ослабляет покупательную способность таких людей, как Хусейн и Мамдух, и влияет на бизнес таких людей, как торговец рыбой Ахмед Хамди, который сидел возле своего магазина на том же рынке в Имбабе, где цены на рыбу вызывают у прохожих отвращение.

«Люди приходят сюда просто спросить о ценах, но никто ничего не покупает», — сказал он Al-Monitor.

Он добавляет, что некоторые из его коллег-торговцев закрыли свои магазины из-за низких продаж и растущих убытков. «Я мог бы сделать то же самое, если дела пойдут хуже».

Чтобы ограничить серьезность экономического спада, правительство открыло десятки торговых точек, в которых продукты питания продаются по сниженным ценам. По данным Daily News Egypt, это также увеличило субсидии на продукты для десятков миллионов людей, зарегистрированных в национальной системе продовольственных пайков.

Однако экономисты говорят, что эти усилия не принесут плодов без надлежащего контроля над рынком.

Халед аль-Шафей, директор Столичного центра экономических исследований, сказал Al-Monitor, что торговцы используют нынешние условия для накопления огромных состояний за счет увеличения монополий и повышения цен. «Это требует сильного надзора за рынком».

Отсутствие такого надзора привело к тому, что парламент традиционно был резервным. Допрос министра снабжения несколько дней назад.

Депутаты раскритиковали министра за неспособность контролировать скачкообразные цены на сырьевые товары.

«Министр ничего не делает, чтобы помешать торговцам эксплуатировать бедных», — сказала член парламента Нафи Абдель-Хади в интервью Al-Monitor. «Цены на сырьевые товары стремительно растут, но министр просто наблюдает».

Это оставляет таких людей, как Хусейн, в подвешенном состоянии. Каждый день она сталкивается с проблемой примирения небольших денег в ее кошельке с потребностями своей семьи.

Она говорит: «Каждый день новое и трудное испытание, но я уверена, что Бог нас не забудет».