Министерство нефти и природного газа в среду опровергло отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) о покупке Индией дешевой российской сырой нефти, заявив, что это вводящая в заблуждение и неискренняя попытка запятнать имидж Индии. Четвертая по величине нефтеперерабатывающая страна в мире.

«Это свидетельствует о непонимании динамики спроса на глобальное предложение и долгой истории Индии как крупного экспортера нефтепродуктов», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Хельсинкская компания CREA сообщила в отчете от 1 мая, что Индия входит в первую пятерку стран, включая Китай, которые покупают дешевую российскую сырую нефть и перерабатывают ее в продукты нефтепереработки, которые смываются в Европу и страны G7.

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Однако Министерство нефти и природного газа заявило, что Индия, как суверенная страна, может свободно импортировать или экспортировать товары и товары в соответствии с положениями международного права, назвав свой законный бизнес «прачечной», что означает незаконную деятельность, которую Индия обеспокоен. яростно возражает.

Импорт сырой нефти стоимостью менее 60 долларов США из России или других стран не подлежит никакому международному эмбарго. Нет и самозапрета «страны коалиции» на закупку дизельного топлива с 4 млн НПЗ по всему миру. По ее словам, использование такого слова, как «отбеливающее масло», в лучшем случае неискренне, а в худшем — оскорбительно.

Она также сказала, что Индия удовлетворяет свои энергетические потребности за счет импорта из нескольких стран, включая Россию, и Индия никогда не скрывала и не извинялась за этот факт, о чем свидетельствуют многочисленные заявления министров за последний год.

Она добавила: «С точки зрения экспорта, как крупнейшая демократия и страна, где правит закон, компании в Индии могут свободно вести свой бизнес в соответствии с законом, и правительство не налагает на них ограничений в их законной коммерческой деятельности. ”