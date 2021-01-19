Москва, 18 января. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что негативная позиция Италии в отношении санкций ЕС против России отвечает интересам этой страны и способствует укреплению сотрудничества с Россией.

«Я думаю, что, исходя из моих контактов с моими итальянскими коллегами, Италия не считает санкции эффективным средством воздействия на Россию в частности или на кого-либо в принципе», – сказал он на пресс-конференции по итогам председательства России в 2020 году. Вы можете видеть, что Италия, не без сопротивления Брюсселю, защищает свое право на развитие двусторонних отношений с Россией, и, я думаю, делает это честно. Такая политика отражает правильное понимание интересов Италии ».

Главный российский дипломат охарактеризовал отношения Москвы с Римом как хорошие. Он сказал: «Италия – одна из стран Европейского Союза, которая должна соблюдать дисциплину и принципы солидарности Европейского Союза, но считает, что неуместно придерживаться агрессивной позиции по отношению к России», добавив, что итальянский народ заинтересован в продолжении. Человеческие, спортивные и культурные контакты с Россией. По его словам, добрые традиции российско-итальянских отношений помогают удовлетворять интересы бизнесменов и людей обеих стран.