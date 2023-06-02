В ООН предупреждают о новой угрозе глобальной продовольственной безопасности после того, как Россия ввела ограничения на отгрузки украинского зерна

Предупреждая о новой угрозе глобальной продовольственной безопасности, Организация Объединенных Наций заявила в четверг, что Россия ограничивает количество судов, которым разрешено забирать украинское зерно в портах Черного моря, в своей кампании, направленной на то, чтобы заставить Киев открыть трубопровод для ключевого ингредиента удобрений. выйти на мировые рынки.

Представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик выразил серьезную обеспокоенность тем, что в мае из украинских портов вышло всего 33 корабля, что вдвое меньше, чем в апреле, а экспорт зерна и других продуктов питания в прошлом месяце составил 1,3 млн тонн, что меньше половины объема предыдущего месяца. . .

Он сообщил, что Россия проинформировала центр в Стамбуле для координации прибытия, отправления и досмотра кораблей, участвующих в операции. Черноморская зерновая инициатива «От его решения ограничить регистрацию в порту Южный до тех пор, пока не будет экспортироваться аммиак, чего в настоящее время нет».

Аммиак является ключевым компонентом удобрений, и Москва хочет, чтобы Украина открыла трубопровод из российского города Тольятти в украинский порт Одесса, который она использовала до войны для доставки аммиака своим клиентам по всему миру.

Турция и ООН при посредничестве прорывная инициатива Вместе с Россией и Украиной в июле прошлого года он открыл путь для экспорта украинского зерна из трех основных черноморских портов: Одессы, Черноморска и Южного.

В отдельной записке Организация Объединенных Наций заявила, что будет работать над преодолением препятствий для российских поставок продовольствия и удобрений, что координатор ООН по торговле Ребекка Гринспен пыталась сделать в течение нескольких месяцев, но Москва раскритиковала отсутствие результатов.

Чтобы закрепить отказ от экспорта удобрений, Россия в марте приняла решение в одностороннем порядке продлить зерновую сделку на 60 дней вместо предусмотренных соглашением 120 дней. И незадолго до его истечения, что является еще одним примером балансирования Москвы на грани войны, 17 мая она согласилась на еще одно двухмесячное продление до 17 июля.

После России 24 февраля 2022 г. Вторжение в Украинуодной из главных мировых житниц, мировые цены на продовольствие взлетели до небес, что особенно сильно ударило по бедным развивающимся странам.

История продолжается

После июльских соглашений цены на продовольствие начали падать, но Дюжаррик предупредил, что «глобальные очаги голода увеличиваются, а призрак инфляции цен на продовольствие и нестабильности рынка скрывается во всех странах».

Президент Украины Владимир Зеленский в среду написал в Твиттере, что порт Южный закрыт и более 1,5 млн тонн сельхозпродукции ждут там отправки как минимум в 10 стран, включая Турцию, Китай, Египет и Бангладеш.

Он призвал всех оказать давление на Россию, чтобы разблокировать поставки продовольствия, заявив: «Понятно, что чем меньше продовольствия поступает в эти страны, в эти регионы, чем выше цены на продукты, тем больше люди в этих странах теряют из своих семейных бюджетов. .»

Дюжаррик отметил, что в мае из порта Южного вышло всего три корабля.

С 24 мая, по его словам, количество бригад, осматривающих суда, сократилось с трех до двух. Это в сочетании с замедлением регистрации судов создает опасную ситуацию.

Дюжаррик сказал, что Организация Объединенных Наций внесла практические предложения «на стратегическом и оперативном уровне» и продолжит взаимодействие с Россией и Украиной.

«В частности, мы ждем обязательств по безусловному доступу судов ко всем трем портам в рамках инициативы, увеличению количества успешно завершенных проверок в день и предсказуемых регистраций во избежание неоправданных задержек судов, экспорту удобрений, в том числе аммиака. , и возобновление подачи аммиака из Тольятти-Одесса», — сказал Дюжаррик.