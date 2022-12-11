В результате нападения Украины на Мелитополь, по данным российской стороны, погибли двое

КИЕВ (Рейтер) — Украинские власти, размещенные и изгнанные Россией в стратегически расположенном городе, заявили, что Украина атаковала оккупированный Мелитополь на юго-востоке страны в субботу вечером.

Промосковские власти заявили, что в результате ракетного обстрела два человека погибли и 10 получили ранения, а ссыльный мэр заявил, что десятки «оккупантов» были убиты.

Reuters не смогло независимо проверить сообщения о нападениях или смертях.

«Две ракеты были уничтожены средствами ПВО, а четыре достигли цели», — сообщил в мессенджере Telegram Евгений Палецкий, назначенный Москвой губернатор оккупированной части Запорожской области.

Он сказал, что в результате атаки украинского HIMARS был разрушен «центр отдыха», где люди ели.

Ссыльный мэр Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что обстрелу подверглась церковь, которую русские превратили в место сбора.

Владимир Рогов, еще один назначенный Москвой чиновник в подконтрольной России части Запорожья, сказал, что большой пожар, вызванный забастовкой, охватил развлекательный центр. Он опубликовал видео горящего строения.

Реактивные системы залпового огня HIMARS были одними из самых эффективных украинских средств ведения войны, ведя точный огонь по сотням целей, включая российские командные пункты. В пятницу Соединенные Штаты заявили, что направят Киеву дополнительную помощь для укрепления его противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Минобороны России заявило в воскресенье, что российские силы ПВО сбили пять ракет, запущенных HIMARS за последние сутки в районе городов Донецк и Мелитополь.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Аристович сказал, что Мелитополь, крупный промышленный и транспортный узел, который Россия оккупировала с марта, является ключом к обороне юга.

«Вся логистика, связывающая российские силы, осуществляется в восточной части Херсонской области и вплоть до российской границы в районе Мариуполя», — сказал Аристович в видеоинтервью в социальных сетях.

«Если Мелитополь падет, вся линия обороны до Херсона рухнет. Украинские силы получат прямой путь в Крым».

Комментариев украинских военных по поводу атак не последовало. Ранее сегодня Центральное командование ВСУ заявило, что нанесло удары по Мелитополе.

Минобороны также заявило, что его силы продолжили наступательные действия в районе города Лиман в Донецкой области и отразили украинские контратаки. Российское министерство использует русское название города Красный Лиман.

(Репортаж Ника Старкова в Киеве) Лидия Келли писала в Мельбурне; Под редакцией Уильяма Малларда и Алекса Ричардсона

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