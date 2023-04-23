В России вышел первый полнометражный фильм, снятый в космосе

Премьера первого художественного фильма, снятого в космосе, состоялась в четверг в российских кинотеатрах, и Москва рада победить конкурирующий голливудский проект на фоне противостояния с Западом из-за Украины.

Задача состоит в том, чтобы отправить хирурга на Международную космическую станцию ​​(МКС) для спасения раненого астронавта.

В октябре 2021 года Россия отправила актрису и режиссера на 12 дней на Международную космическую станцию ​​для съемок сцен на борту орбитальной лаборатории.

Российский экипаж превзошел голливудский проект, анонсированный в 2020 году звездой «Миссия невыполнима» (1996-настоящее время) Томом Крузом вместе с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компанией SpaceX, которую возглавляет американский бизнес-магнат Илон Маск.

На торжественном приеме в Кремле в апреле президент России Владимир Путин высоко оценил фильм. «Мы первыми сняли художественный фильм на орбите, на космическом корабле. Опять впервые», — сказал он.

Советский Союз стал пионером космических путешествий, отправив на орбиту первых собаку, мужчину и женщину, и миссия съемочной группы была добавлена ​​к длинному списку первых в российской космической отрасли после нескольких неудач, включая неудачные запуски.

В «Вызове» хирурга, которого играет 38-летняя Юлия Пересильд — одна из самых гламурных российских актрис, — отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти астронавта, получившего травму во время выхода в открытый космос.

39-летний режиссер Клим Шипенко, отвечавший за камеру, свет и звук, восстановил 30 часов отснятого материала, 50 минут из которых были использованы в финальной версии.

«Мы Россия»

Оба прошли четырехмесячную подготовку, прежде чем отправиться в космос на космическом корабле «Союз» в сопровождении космонавта. Кадры были сняты в российском модуле Международной космической станции и отмечены тремя российскими космонавтами, находившимися там в то время.

Камера следила за тем, как Пересильд двигалась по замкнутому пространству, ее светлые волосы парили в невесомости.

Перед выходом фильма в прокат в центре Москвы показали капсулу «Союз МС-18», которая вернула Пересильд и Шипенко на Землю.

Татьяна Куликова, работающая на заводе в Уфе, сказала, что с нетерпением ждет выхода фильма.

«Мы — Россия, а Россия всегда впереди», — сказал 45-летний мужчина AFP.

Полина Андреева, 24-летний специалист по маркетингу из Москвы, гордилась актерами, которые не побоялись полететь в космос. «Это очень страшно», — сказала она.