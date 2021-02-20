В Сибири снова появляются огромные загадочные кратеры

Кусочки головоломки

Когда прошлым летом российские ученые обнаружили новейший кратер, известный как C17, они быстро использовали фотографии с дронов, 3D-моделирование и искусственный интеллект для его изучения.

Это важное различие. Все кратеры образовались на полуострове Ямал и на полуострове Гидан в Сибири, поэтому ученые обнаруживают их только на самолете или вертолете. Это означает, что к тому времени, когда ученые обнаружили кратер, он не был результатом недавнего извержения.

«Новый кратер уникально сохранился, потому что поверхностная вода еще не скопилась в кратере, когда мы его исследовали, что позволило нам изучить« новый »кратер, не тронутый разрушением», – сказал Евгений Човилин, главный научный сотрудник Сколково. Институт науки и технологий Центра добычи углеводородов в Москве, По данным CNN.

Чувилин входил в группу ученых, посетивших кратер прошлым летом и проводивших исследования, и Опубликовано Их выводы находятся на геология журнал.

Автор исследования Игорь Богоявлинский из НИИ нефти и газа Российской академии наук работал пилотом дрона. Это был первый случай использования беспилотного самолета для наблюдения за кратером.

«За эти годы мы приобрели большой опыт работы с дронами наблюдения, но эта подземная аэрофотосъемка кратера C17 была самой сложной задачей, с которой я когда-либо сталкивался – мне пришлось лечь на краю 10-этажной глубины. – сказал он. – Богоявлинский, Статья на Phys.org Отчеты. «Мы трижды были близки к тому, чтобы потерять дрон».

Дрон сделал около 80 снимков, что позволило исследователям построить трехмерную модель кратера, запечатлевшую его сложную структуру.

Остаются вопросы

Благодаря исследованиям и результатам, опубликованным в геологияТеперь мы знаем, как и почему образуются ямы.

«Наши результаты убедительно показывают, что кратер образовался внутри из-за таяния льда и динамически поднимающейся груды из-за скопления газа и взрыва», – сказал Василий Божоявлинский из Института исследований нефти и газа Российской академии наук. Соавтор статьи.

Мы также знаем, что время не является полностью случайным.

Шовлен сказал в статье, что лето «это время года, когда наблюдается большой поток солнечной энергии, который заставляет лед таять и нагревать верхние слои Земли, вызывая изменения в их свойствах и поведении». Статья CNN.

Однако остается один большой вопрос: где произойдет следующий взрыв?

На этот вопрос пока нельзя ответить, потому что у ученых нет инструментов, чтобы обнаружить или нанести на карту места взрыва метана.

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