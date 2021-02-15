В сирийской армии заявили, что ПВО перехватила «агрессию Израиля» против Дамаска

От Сулеймана Аль-Халиди

АММАН (Рейтер) – Сирийская армия заявила в понедельник, что сирийские средства ПВО перехватили “израильскую агрессию” против столицы страны Дамаска в ходе последней интенсивной бомбардировки иранских целей внутри страны за последние два месяца.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявила, что Армия обороны Израиля, которая только что начала внезапные учения боевой авиации вдоль северной границы страны, «не комментирует иностранные сообщения».

Официальные сирийские СМИ не раскрывают подробностей удара ВВС Израиля. В заявлении армии говорилось, что израильские военные самолеты пролетали над Голанскими высотами для нанесения ударов по целям на окраинах столицы, без упоминания жертв, но добавлялось, что средства ПВО сбросили большую часть ракет.

«Наша ПВО продолжает отражать израильские ракетные удары в небе столицы», – говорится в заявлении сирийской армии.

Перебежчик сирийской армии сказал, что удары были нанесены по крупной военной дивизии в городе Кисва, в 14 км к югу от столицы, в обширном районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном группировками.

По словам жителей, очевидцы слышали громкие взрывы на южной окраине Дамаска, в районе, где укреплены поддерживаемые Ираном ополченцы.

Израильские официальные лица признали, что они совершали нападения на территории Сирии с целью положить конец укоренившемуся военному присутствию Ирана в Сирии.

Начальник военного штаба Авив Кохави заявил в конце прошлого года, что израильские ракетные удары «замедлили закрепление Ирана в Сирии», поразив более 500 целей в 2020 году.

В понедельник армия заявила, что во время внезапных учений, которые продлятся до среды, увеличится воздушное движение по всей стране и что на севере Израиля будут слышны взрывы.

«Учения моделируют боевые сценарии на северном фронте, – сказала она, – и будут проверять все компоненты основных задач (ВВС), включая поддержание превосходства в воздухе, защиту воздушного пространства страны, а также атаки и сбор разведданных».

История продолжается

Источники в западной разведке говорят, что в последние годы военное влияние Ирана в Сирии расширилось, что побудило Израиль активизировать свою кампанию, чтобы помешать своему заклятому врагу создать крупный военный плацдарм вдоль его границ.

Ополченцы Ирана во главе с ливанской «Хезболлой» контролируют обширные территории на востоке, юге и северо-западе Сирии, а также несколько пригородов вокруг Дамаска. Он также контролирует ливано-сирийские приграничные районы.

Израиль, который за последние два месяца нанес одни из своих крупнейших ударов по территории Сирии, сосредоточил внимание на Альбукамале, сирийском городе, который контролирует пограничный контрольно-пропускной пункт на главной автомагистрали между Багдадом и Дамаском.

Расширяющаяся военная кампания была частью так называемой «кампании в войнах», которая, по словам израильских генералов и региональных разведывательных источников, негласно одобрялась Соединенными Штатами.

Источники в региональной разведке заявили, что операции, направленные на то, чтобы помешать Тегерану сместить баланс сил в Сирии в свою пользу, постепенно подорвали огромную военную мощь Ирана, не приведя к значительному увеличению боевых действий.

(Репортаж Сулеймана Аль-Халиди, дополнительное освещение Кинды Макия, редакция Питера Куни, Жаклин Вонг и Джерри Дойла)