В 17-м сезоне Apex Legends Firing Range подвергнется капитальному ремонту с новой картой, ямой 1 на 1 и динамичным геймплеем.

Почти не изменившийся с момента запуска много лет назад в Apex любимый полигон подвергнется капитальному ремонту в сезоне 17 «Арсенал». Вот все изменения, которые вы можете ожидать в новом тире.

На полигоне вы приходите, чтобы получить несколько повторений с оружием, проверить способности легенды и даже сразиться друг с другом 1 на 1.

Но он все еще был очень ограничен, и, несмотря на некоторые значительные улучшения в 16-м сезоне, с большим количеством кукол и компетентной статистикой, всегда казалось, что у стрельбища больше потенциала.

Статья продолжается после анонса

Возможно, 17-й сезон, наконец, реализует эту возможность с добавлением совершенно нового опыта. Вот все изменения полигона в Apex Legends в этом сезоне.

Новая карта полигона в 17 сезоне

К сожалению, старая карта стрельбища заменяется. В новом и гораздо большем тире теперь есть место для отработки всех видов оружия на разных дистанциях, «Дуэльная яма» 1 на 1, вертикальная дорожка для отработки движения и многое другое.

В городе даже есть место со зданиями для более реальных тренировок, таких как сражения в реальных матчах. В этой области также будут двери и окна в зданиях, так как они также важны для взаимодействия со способностями.

Статья продолжается после анонса

Куклы теперь сопротивляются

В новом тире куклы теперь «полностью настраиваемые», поэтому вы можете заставить их бегать, атаковать и давать отпор.

Вы также можете увеличить или уменьшить настройки сложности кукол для более сложной задачи, если хотите.

Развлекательный репост

отверстие 1 на 1

Игра 1 на 1 уже применялась на стрельбище, но ответственность за ее настройку, оживление друг друга и использование карты лежала на игроках, которые не были разработаны с учетом этого.

READ Бесплатные игры могут навсегда закончиться значком Nintendo Arcade. Статья продолжается после анонса

Поскольку Respawn знает, насколько это понравится игрокам, теперь есть дуэльная яма, посвященная боям 1 на 1.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о киберспорте, играх и многом другом.

А чтобы упростить задачу, можно будет присоединяться к текущим сеансам Firing Range, чтобы вы могли пригласить друга в свою игру.

Развлекательный репост

Практика движения

Чтобы стать отличным игроком в Apex Legends, нужно не только хорошо прицелиться и освоить игру Legends. По-настоящему лучшие игроки в мире также являются мастерами движения.

Скольжение, подбрасывание, прыжки, прыжки от стены и все более продвинутые приемы движения могут занять сотни часов, чтобы стать действительно хорошими, но новый курс Верта сделает это очень простым для практики.

Статья продолжается после анонса

Respawn описывает это обновление как «значительно расширенный тир» и позволит вам отточить свои боевые навыки, навыки движения и способности.

17-й сезон Apex Legends выходит в эфир 9 мая и добавляет новую Legend Ballistic.

Количество игроков Apex Legends в 2023 г. | Руководство по играм Apex Legends | Актеры озвучивания Apex Legends для всех персонажей | Актеры озвучивания Apex Legends для всех персонажей | Руководство Apex Legends FPS | Список уровней Apex Legends | Как получить Фрагменты Наследия в Apex Legends Цены выбора Apex Legends | Как изменить цвет сетки | В чем преимущество скимминга в Apex? | Как узнать, сколько пакетов Apex вы открыли | Возраст и история персонажей Apex Legends