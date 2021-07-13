В Atlas есть семь «проектов», запланированных к 25-летию Парсоны.

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Компания Atlus официально объявила о 25-летии серии Persona. Для начала открылся специальный сайт.

Этот Страница вызывает семь разных проектов. Это будет объявлено в период с сентября 2021 года по осень 2022 года. Вот еще немного информации о том, чего ожидать. Имейте в виду, что нет никаких гарантий, что мы увидим рекламу, связанную с Nintendo.

В 2021 году совокупные глобальные продажи Persona Series превысили 15 миллионов единиц. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность и признательность всем, кто следил за нами и поддерживал нас в течение долгого времени. А в сентябре появится Persona Series. наконец-то празднуем свое 25-летие. С нашей благодарностью всем вам, мы готовим много веселья к 25-летию PERSONA почти на год с сентября 2021 года по осень 2022 года ».

В сентябре сериал «Персона» отмечает свое 25-летие! ✨ Оставайтесь на связи в течение года, чтобы получать персонализированные новости, события и многое другое! # 25. Персонаж pic.twitter.com/1qZqSy7f6V – Официальный ATLUS West (Atlus_West) 13 июля 2021 г.

Хотя системы Nintendo не имеют такой истории с этой серией, Switch недавно получил Musou от Koei Tecmo, Персона 5 нападающих. человек И Человек Q2 Он также был выпущен на 3DS в прошлом и Человек 5 Джокер добавлен в Smash Ultimate ي Как боец ​​из DLC.

Как вы думаете, мы получим от этого какую-нибудь рекламу Nintendo? Хотели бы вы, чтобы в будущем на Switch появилось больше игр Persona? Оставьте комментарий ниже.