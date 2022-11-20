В God of War Ragnarok есть побочная миссия, которая является хорошей данью уважения кочующему разработчику.

Спойлеры к побочной миссии God of War Ragnarok впереди!

В God of War Ragnarok есть побочный заказ, посвященный Джейку Снайпсу, программисту геймплея из Santa Monica Studio, который скончался в 2020 году.

Побочный квест, о котором идет речь, называется Across the Realms, и о его значении поделился в Твиттере Сэм Хендрик Старший программист игрового процесса в студии Santa Monica, который также был партнером Snipes.

В God of War Ragnarok есть что-то особенное для меня. Я смог показать его, и команда сделала из него все, на что я мог надеяться. Я надеялся подождать какое-то время, чтобы поговорить об этом, но я хотел бы поделиться этим сейчас, на всякий случай. Это песня Гэри и Шумера. pic.twitter.com/S9itiutGbq — Сэм Хендрик (@MDSVeritas) 18 ноября 2022 г.

«В God of War Ragnarok есть что-то особенное для меня, — написал Хендрик. «Я должен был представить это, и команда сделала все, на что я мог надеяться. Я надеялся немного подождать, чтобы поговорить об этом, но я хочу поделиться этим сейчас, на всякий случай. Это Баллада о Яри и Сомре. «

Те, кто путешествует по миру God of War Ragnarok, возможно, заметили первые признаки побочного квеста в виде зеленых сердец, нарисованных на скалах в разных мирах, и их происхождение и поиски начались с идеи Хендрика и Снайпса, сформированной много лет назад.

Эти двое говорили о том, как сильно они хотели «оставить нам некоторые символы в Рагнароке. Некоторые указатели в этой игре были причиной, по которой мы впервые встретились, и это стало нашей первой совместной игрой. Однажды он предложил просто сердце с вырезанными скандинавскими инициалами на этот мир, который Мы создали».

Мы говорили о том, как бы мы хотели, чтобы нам оставили жетоны в Рагнароке. Некоторые подсказки в этой игре стали причиной нашей первой встречи, нашей первой совместной игры. Однажды он предложил просто сердце с скандинавскими инициалами, вырезанное в этом мире, который мы создали. pic.twitter.com/3QpcS5MMNu — Сэм Хендрик (@MDSVeritas) 18 ноября 2022 г.

К сожалению, Снайпс скончался в 2020 году. Как только Хендрик смог вернуться к работе, он понял, что хочет сделать God of War Ragnarok всем. [Snipes] Заслуживает. «

Снайпс спросил директора God of War Эрика Уильямса, можно ли включить в игры памятник Джейку и «сделать его намного больше».

«Я рассказал Эрику и команде о предложении Джейка выгравировать наши инициалы на сердце», — поделился Хендрик. И он и его команда вернулись с этим и с чем-то еще более особенным: история о двух мужчинах, которые находят друг друга в часто жестоком мире и находят место, чтобы быть вместе просто друг с другом.

«Я хотел, чтобы эта история была историей, которую знают многие квир-люди: путешествие по миру, который не всегда понимает вас, чтобы найти место, где вы действительно чувствуете себя как дома. И иногда это место — просто человек. И такая простая вещь, как рецепт, может быть связующим звеном с этим домом».

Во время поиска вы встретите радужное пламя, которое «никогда не перестает гореть». Это часть памяти Джейка, которая будет жить вечно.

Этот огонь никогда не перестает гореть. В самые холодные дни, в ночи не хочется жить. Он будет стоять в этом мире, в котором мы @твит Созданный все это время, он несет в себе историю человека, в котором она нашла что-то, чему нельзя дать имя. Что-то, что я ношу до сих пор. pic.twitter.com/I9XbP5DGJZ — Сэм Хендрик (@MDSVeritas) 18 ноября 2022 г.

«Этот огонь продолжает гореть», — сказал Хендрик. «В самые холодные дни, в ночи, когда тебе не хочется жить. Ты будешь стоять в этом мире, который мы создали в @SonySantaMonica, и нести историю человека, в котором я нашел что-то неизвестное. Что-то, что я носят и сейчас».

В квесте для тех, кто любопытен, вы путешествуете по мирам, чтобы найти четыре ингредиента, которые создадут удобную еду, которая навсегда увеличит все ваши характеристики на пять. Это «восхитительное творение, согревающее тело и душу».

Чтобы узнать больше о God of War Ragnarok, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором, рассказав о том, как его наполненный головоломками дизайн является даром богов, и как за три месяца до выхода долгожданного сиквела некоторые члены команды сказали: «Святой дерьмо, игра не очень».

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере @твит и дальше дергаться.