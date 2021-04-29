В Google Messages меняется стиль One UI на телефонах Samsung

Некоторые телефоны Samsung оснащены обновленным приложением Google Messages.

Сообщается, что обновленная версия будет распространяться на телефоны с One UI 3.1 и выше.

Он превращает Google Messages в типичное приложение Samsung One UI.

Samsung выбрала Google Messages в качестве приложения для обмена сообщениями по умолчанию на Серия Galaxy S21, При переключении приложения Samsung Messages. Теперь похоже, что Google делает приложение SMS более подходящим для телефонов Samsung, внедряя Единый пользовательский интерфейсВдохновленный редизайн.

По мнению людей более Разработчики XDA И Полиция Android, Google Messages получает новый домашний экран на телефонах Samsung с One UI 3.1 или новее. Несколько пользователей открыли для себя новый дизайн серий Galaxy S21 и S20. Некоторые даже видели это на более дешевых устройствах, таких как Galaxy F62 и Galaxy A52.

Обновленное приложение Google Messages на телефонах Samsung разделено на две части. В верхней информационной области отображается название приложения и количество непрочитанных сообщений. В нижней половине находится панель поиска, которая позволяет искать сообщения и открывать беседы. Этот тип дизайна был основным элементом одного пользовательского интерфейса с момента его создания и напоминает нам о том, как выглядят другие приложения Samsung на платформе. Это также позволяет легко использовать приложение одной рукой.

Новый пользовательский интерфейс Google Messages для телефонов Samsung будет доступен в версии 7.9.051 приложения. Тем не мение, Многие реддиторы Они также видят это в разных версиях приложения, что указывает на то, что это может быть обновление на стороне сервера.

Если на вашем телефоне работает One UI 3.1, вы можете попробовать загрузить вышеупомянутую версию сообщений Google из Play Store, чтобы проверить, получаете ли вы новый пользовательский интерфейс приложения. Вы также можете попробовать установить его из APK зеркало. Если эти методы не работают, возможно, вам придется немного подождать, пока ваш телефон получит обновление со стороны сервера.

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