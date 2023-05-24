В TicWatch Pro 5 отсутствует Google Ассистент

Wear OS 3 привнесла много положительных изменений в платформу умных часов, но также и некоторые разочаровывающие проблемы. Как и в других умных часах, в новых TicWatch Pro 5 от Mobvoi в новом обновлении не будет поддержки Google Assistant.

Google Assistant был основным аргументом в пользу более старых версий Wear OS, но с появлением Wear OS 3 он то и дело терялся. Pixel Watch от Google были первыми, которые были запущены с поддержкой, а Samsung Galaxy Watch 4 и 5 получили доступ через обновления. Но другие часы Wear OS 3, такие как те, что в ископаемое и Montblanc, у них не было никакой поддержки.

Судя по всему, это то, что Google намеренно и странно мешает обычным часам Wear OS, и это также влияет на TicWatch Pro 5.

Помощник не установлен в новых смарт-часах и не может быть загружен из Play Store. Хотя это само по себе прискорбно, это также очень расстраивает, потому что отсутствие Google Assistant оставляет TicWatch Pro 5 без голосового помощника — по крайней мере, у Fossil есть Alexa.

Говорю с 9to5GoogleMobvoi подтвердил, что в будущем будет работать с поддержкой Google для Assistant. Но с учетом того, что Google отступает от Assistant и в других местах, я не ожидаю никаких новостей здесь какое-то время.

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