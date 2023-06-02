Член палаты представителей Майк Галлахер (республиканец) и сенатор Джони Эрнст (республиканец от Айовы) возглавляют работу по обеспечению прозрачности и подотчетности в отношении денег налогоплательщиков, распределяемых в Китае и России. Они предоставляют квитанции об отслеживании для закона TRACKS, который требует, чтобы каждая копейка государственного гранта, выплаченного организации в Китае и России, отслеживалась и публично раскрывалась.
Согласно новому анализу, опубликованному сенатором Эрнстом и Open the Books, за последние пять лет в Россию и Китай было отправлено более 1,3 миллиарда долларов налогов США. Эта сумма, вероятно, не будет отражать общую сумму, потому что федеральные агентства не отслеживают налоговые доллары до их конечного назначения.
С помощью данных, предоставленных Исследовательской службой Конгресса, сенатор Эрнст и Open the Books выявили более 490 миллионов долларов США в виде грантов и контрактов, которые были выплачены организациям в Китае за последние пять лет, и еще 870 миллионов долларов, которые были выплачены организациям в Китае. Россия.
«Благодаря работе сенатора Эрнста мы знаем, что федеральное правительство потратило более миллиарда долларов американских налогоплательщиков на наших оппонентов. Это безумие, но, что еще хуже, это может быть лишь верхушкой айсберга», Представитель Галлахер сказал. «Закон TRACKS обеспечивает столь необходимую прозрачность в отношении того, как расходуются федеральные доллары, и поможет нам предпринять шаги, чтобы привлечь правительство к ответственности и предотвратить субсидирование наших противников налогоплательщиками».
Продолжающиеся расходы Вашингтона вышли из-под контроля, он теряет счет с трудом заработанным деньгам американских налогоплательщиков, но я создаю отчетность за каждую копейку. — сказал сенатор Эрнст. Глубоко беспокоит, что никто в Вашингтоне не может отчитаться за миллионы, отправленные в Россию и Китай на бессмысленные проекты. Но у меня есть квитанции. Я подчеркиваю эти безрассудные траты, чтобы бюрократы больше не могли заметать свои следы, а налогоплательщики могли точно знать, на что финансируются их с трудом заработанные доллары».
«Привлечение корпораций к ответственности за публичную отчетность о том, где и как используются предоставленные гранты и контракты, может действовать от имени простых граждан и сделать их частью решения. Радикальная прозрачность революционизирует государственную политику США и является информационной машиной для демократии. Все заинтересованы в более прозрачном и эффективном правительстве». сказал Адам Андреевски, основатель и генеральный директор Open the Books.
Некоторые из этих бесполезных проектов, финансируемых налогоплательщиками в России и Китае, которые Эрнест уже реализует, включают:
- 58,7 миллиона долларов от Государственного департамента, в том числе 96 875 долларов на гендерное равенство через анимационное шоу для The New Yorker.
- 51,6 миллиона долларов от Министерства обороны, в том числе 6 миллионов долларов на техническую поддержку военных программ «Командование по развертыванию и распределению» — доставку оборудования и припасов в любую точку дислокации наших вооруженных сил, хотя генеральный инспектор Пентагона предостерег от использования китайских ИТ-компаний. оборонных проектов
- 4,7 миллиона долларов для российской медицинской страховой компании, одобренной США в 2022 году.
- 4,2 миллиона долларов на здравоохранение и социальные услуги, в том числе 770 466 долларов на государственную лабораторию в России, которая поставит кошек на беговую дорожку.
- 2,4 миллиона долларов на исследования российского алкоголя и наркомании
- Два миллиона долларов были направлены китайскому Уханьскому институту вирусологии на проведение опасных экспериментов с вирусами летучих мышей и генетически модифицированными мышами.
- 1,6 миллиона долларов китайским компаниям из Национальной программы школьных обедов, что означает, что доллары налогоплательщиков из Закона CARES, предназначенные для американских фермеров, пошли китайским экспортерам сельскохозяйственной продукции.
- 1,45 млн долларов на отслеживание эпидемических вирусов в России
- Поддержка российской космической программы за счет финансирования Российского космического агентства и поставщиков
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