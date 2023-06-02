Член палаты представителей Майк Галлахер (республиканец) и сенатор Джони Эрнст (республиканец от Айовы) возглавляют работу по обеспечению прозрачности и подотчетности в отношении денег налогоплательщиков, распределяемых в Китае и России. Они предоставляют квитанции об отслеживании для закона TRACKS, который требует, чтобы каждая копейка государственного гранта, выплаченного организации в Китае и России, отслеживалась и публично раскрывалась.

Согласно новому анализу, опубликованному сенатором Эрнстом и Open the Books, за последние пять лет в Россию и Китай было отправлено более 1,3 миллиарда долларов налогов США. Эта сумма, вероятно, не будет отражать общую сумму, потому что федеральные агентства не отслеживают налоговые доллары до их конечного назначения.

С помощью данных, предоставленных Исследовательской службой Конгресса, сенатор Эрнст и Open the Books выявили более 490 миллионов долларов США в виде грантов и контрактов, которые были выплачены организациям в Китае за последние пять лет, и еще 870 миллионов долларов, которые были выплачены организациям в Китае. Россия.

«Благодаря работе сенатора Эрнста мы знаем, что федеральное правительство потратило более миллиарда долларов американских налогоплательщиков на наших оппонентов. Это безумие, но, что еще хуже, это может быть лишь верхушкой айсберга», Представитель Галлахер сказал. «Закон TRACKS обеспечивает столь необходимую прозрачность в отношении того, как расходуются федеральные доллары, и поможет нам предпринять шаги, чтобы привлечь правительство к ответственности и предотвратить субсидирование наших противников налогоплательщиками».

Продолжающиеся расходы Вашингтона вышли из-под контроля, он теряет счет с трудом заработанным деньгам американских налогоплательщиков, но я создаю отчетность за каждую копейку. — сказал сенатор Эрнст. Глубоко беспокоит, что никто в Вашингтоне не может отчитаться за миллионы, отправленные в Россию и Китай на бессмысленные проекты. Но у меня есть квитанции. Я подчеркиваю эти безрассудные траты, чтобы бюрократы больше не могли заметать свои следы, а налогоплательщики могли точно знать, на что финансируются их с трудом заработанные доллары».

«Привлечение корпораций к ответственности за публичную отчетность о том, где и как используются предоставленные гранты и контракты, может действовать от имени простых граждан и сделать их частью решения. Радикальная прозрачность революционизирует государственную политику США и является информационной машиной для демократии. Все заинтересованы в более прозрачном и эффективном правительстве». сказал Адам Андреевски, основатель и генеральный директор Open the Books.

Некоторые из этих бесполезных проектов, финансируемых налогоплательщиками в России и Китае, которые Эрнест уже реализует, включают: