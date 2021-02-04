Где найти синих существ Kurious Kamera

вчера, Эффект ДжиншинИгроки S впервые участвуют в событии «Пять приливов удачи». С помощью нового инструмента Kurious Kamera игроки могут делать снимки разных цветов и обменивать их на награды. Если вчера все его искали Красные элементыЦели сегодняшних фотографий – синие существа. Вот наше мини-руководство, которое поможет вам.

Заметно: Для получения дополнительной информации об игре посетите наш сайт Эффект Джиншин Руководство и особенности концентратора. Вы также можете взглянуть на Five Flashes of Fortune Каталог событий.

Эффект Джиншин Руководство: Blue Creatures for Curious Cam

Синие существа – это монстры и животные в Эффект ДжиншинМир. «Синий» здесь означает, что эти существа от природы являются Гидро или Крио.

Как обычно, цвета, которые вы получаете, могут быть случайными (на самом деле я не могу гарантировать, что всегда получу суперцвет, даже если ваши цели голубоватые по оттенку). Аналогичным образом, поскольку вы фотографируете врагов, постарайтесь дистанцироваться, чтобы избежать агрессии. Если ваш персонаж получит удар, Kurious Kamera потеряет фокус, и ему нужно будет активировать его снова. Наконец, у вас должна быть возможность сфотографировать сгруппированных вместе существ (по одной фотографии на каждое существо). Однако вы также можете быть заблокированы, и вам может потребоваться найти разных мобов в другой области.

В любом случае, давайте поговорим о синих существах, которые я исследовал:

Крио и гидрослаймы – они имеют тенденцию выделять ультрафиолетовый и алый цвета.

Хилихурлы (Крио-лучники / Щиты), самахурлы (Крио и Гидро), митахурлы (Стена ледяного щита) – они дают вам множество цветов, таких как ультрамарин, алый и охра.

Frostarm Lawachurls – я получил бледное золото от одного парня.

Крио-хрустальные мухи (встречаются повсюду на Драконьем спине) – они дали мне это бледное золото.

Fatoy (Hydrogunner и Cryogunner) – у меня есть охристые фото; Fatoy Sisen Wizard также должен быть жизнеспособным.

Abyss Mages (Hydro и Cryo) – я не фотографировал этих парней, но они тоже должны быть в порядке.

Что касается следующих президентов:

Oceanid – Kurious Kamera работает как над президентом, так и над Liquid Hell. Однако в основном вы получите Ультрамарин.

Cryo Regisvine – я получил фиолетовую звезду от этого врага.

Первый Geovishap – это Должен Работает, если преобразовано в крио или гидро формы. К сожалению, мне постоянно приходили и другие расистские версии.

Андрюс – Я не знаю, какой цвет получить от президента, потому что я уже не в своем ежедневном фильме, но «Русская камера» над этим работает.

Ужас бури – Даже если это гигантский синий дракон, он основан на Анемо. О, и вы все равно не можете использовать Kurious Kamera в домене.

Это то, что он делает второй день Эффект ДжиншинСобытие «Пять приливов удачи» и тема синих существ. Не забудьте заглянуть завтра, чтобы увидеть, что есть в магазине.

Эффект Джиншин Доступно через Официальный веб-сайт. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт Руководство и особенности концентратора Плюс пять потоков богатства Каталог событий.