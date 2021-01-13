Генеральный директор MyPillow стоит рядом с Трампом

Линдел продолжал поддерживать протестующих в течение нескольких часов после штурма Капитолия жестокими сторонниками Трампа. В среду гость появился на Newsmax, правой кабельной сети, Г-н Линделл описал Сегодняшние события «исключительно мирные».

Он добавил: «Возможно, были какие-то подпольщики, которые были в форме Трампа, нанесли какие-то повреждения окнам, и они вошли туда». ФБР заявило, что «никаких признаков» причастности оппозиции не было. В том же интервью Лендл заявил, что «Дональд Трамп будет нашим президентом в течение следующих четырех лет».

MyPillow – активный сторонник консервативных СМИ. По данным MediaRadar, бренд появился в 16 телеканалах со среды по пятницу, при этом 44% его расходов идет на Fox News, Fox Business и Fox Sports. По оценкам iSpot.TV, со дня беспорядков в Вашингтоне до понедельника MyPillow потратила на рекламу на Newsmax десятки тысяч долларов. По данным Nielsen Ad Intel, за первые три квартала 2020 года MyPillow потратила более 62 миллионов долларов на телевизионную рекламу, почти 99 процентов из которых пошло на кабельные каналы, такие как Fox News.

MyPillow не ответила на запросы о комментариях.

Несмотря на то, что его компания была широко анонсирована на Fox News, Линдел пошел по стопам Трампа, раскритиковав сеть, которая 7 ноября провозгласила Джозефа Байдена-младшего избранным президентом. Г-н Линделл сказал, что Fox News «продолжает скрывать доказательства и фальсифицировать выборы!»

В дни после осады Линдел продвигал в социальных сетях разоблаченные теории заговора, призывая фанатов сделать это. Твит был удален «Чтобы сохранить веру как величайшее доказательство фальсификации выборов в истории». Он также жаловался на небольшое количество его подписчиков в Twitter, поскольку платформа подавляла вредоносный контент и удаляла пользователей, которые выражали поддержку теорий, связанных с маргинальным движением QAnon.