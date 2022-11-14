Германия и Польша покупают газовые компании, связанные с Россией

Берлин — Германия и Польша в понедельник объявили о отдельных приобретениях компаний по добыче природного газа, связанных с российским энергетическим гигантом «Газпром», заявив, что эти шаги были направлены на обеспечение поставок, поскольку Европа борется с энергетическим кризисом, связанным с войной в мире. Украина.

Германия заявила, что национализирует бывшую немецкую дочернюю компанию «Газпрома» через несколько месяцев после того, как передала ее под контроль государственного агентства в ходе последней национализации энергетической отрасли после российского вторжения.

Правительство отметило долговое бремя компании, которая была переименована в Securing Energy for Europe, и заявило, что предпринимает шаги, чтобы избежать риска банкротства и обеспечить ее выживание. Министерство экономики заявило, что SEFE, занимающаяся торговлей, транспортировкой и хранением природного газа в Германии и соседних странах, является «крупной энергоснабжающей компанией Германии».

Тем временем польское правительство заявило, что приняло «временно принудительное управление» долей «Газпрома» в системе газопроводов «Ямал» на территории Польши. Это приобретение было необходимо для энергетической безопасности страны и обеспечения беспрепятственного принятия решений в компании, жизненно важной для газовых потоков.

Поскольку европейские страны поддерживают Украину, Россия сократила поставки природного газа, используемого для обогрева домов, выработки электроэнергии и питания электроэнергетики, что вызвало энергетический кризис, который подпитывает инфляцию и вынуждает некоторые заводы закрываться из-за роста цен.

Германия, крупный импортер российского газа до войны, не получала газа из России с конца августа, а Польша прекратила поставки в апреле.

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что передача управления необходима для обеспечения надлежащего функционирования принадлежащей ПАО «Газпром» трубопроводной компании EuRoPol Gaz и польского энергетического гиганта PKN Orlen.

После того, как Польша ввела санкции против ПАО «Газпром» из-за войны на Украине, Буда сказал, что в EuRoPol Gaz «зашли в тупик», поскольку у польского оператора не было «партнера», который мог бы принять решение о необходимых ремонтных работах с ним.

«Мы делаем все возможное, чтобы устранить следы российской агрессии и ликвидировать российский капитал и российское влияние», — сказал Буда.

В Германии путаница с собственниками и штрафами также привела к решению национализировать бывшую дочернюю компанию «Газпрома».

В начале апреля правительство Германии поручило своему сетевому регулятору управлять тем, что тогда было известно как «Газпром Германия», после загадочного шага его бывшей материнской компании по разрыву отношений с этим подразделением. Организатор назначается секретарем компании и имеет право увольнять и назначать директоров.

Впоследствии компания подверглась санкциям со стороны России в ответ на санкции Запада в отношении Украины.

В Минэкономики Германии заявили, что российские санкции поставили компанию в сложное финансовое положение, а торговые партнеры и банки либо прекратили с ней отношения, либо воздержались от налаживания новых из-за неясной ситуации с собственниками.

SEFE уже получила 11,8 млрд евро (12,2 млрд долларов) в виде государственных займов для стабилизации компании. Сейчас он увеличен до 13,8 млрд евро.

Правительство приобретает SEFE путем сокращения капитала, в результате которого удаляются предыдущие акционеры, а также путем вливания около 225,6 млн евро в новый капитал под эгидой государственной холдинговой компании.

Это последняя национализация энергетического сектора Германии. В сентябре правительство заявило, что власти Германии контролируют три российских нефтеперерабатывающих завода для обеспечения энергетической безопасности. Две дочерние компании российского нефтяного гиганта «Роснефть» переданы в управление Национальному органу регулирования электросетей.

Вскоре после этого правительство объявило о национализации Uniper, крупнейшего в стране импортера природного газа. Убытки компании росли по мере того, как Россия прекращала поставки газа.