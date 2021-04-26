Германия отправит в Индию кислород и медицинскую помощь, чтобы помочь кризису с коронавирусом

По сценарию Майкла Нинабера

Берлин (Рейтер) –

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что Германия в ближайшие дни отправит в Индию кислород и медицинскую помощь, чтобы помочь ей справиться с развивающимся кризисом, связанным с коронавирусом.

В Индии наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, при этом количество случаев заболевания увеличилось на 349 691 случай за последние 24 часа, четвертый день подряд с рекордного пика. Больницы отказывают пациентам после того, как у них заканчивается медицинский кислород.

«Вторая волна захватывает Индию сейчас с беспрецедентной силой. Было правильно, что мы быстро предприняли шаги, чтобы остановить наступление нового бума в Германии», – сказал Маас в интервью Reinisch Post.

Германия классифицировала Индию как регион с высоким уровнем инфицирования и поместила страну в отдельный список предупреждений для вариантов коронавируса.

Начиная с понедельника, немцам, прибывающим из Индии, будет разрешен въезд в страну только с отрицательным результатом теста, после чего им придется начать карантин сроком на 14 дней. Иностранным путешественникам из Индии будет запрещен въезд в Германию.

Маас сказал, что Германия сделает все возможное, чтобы помочь Индии преодолеть чрезвычайную ситуацию.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии сообщила, что министерство иностранных дел обратилось к военным с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении мобильной установки по производству кислорода, а также о поддержке транспортировки гуманитарной помощи и других товаров для оказания экстренной помощи в Индию.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель выразила «сочувствие ужасным страданиям», которые пандемия принесла Индии.

«Германия солидарна с Индией и срочно готовится к миссии поддержки», – говорится в заявлении Меркель.

Европейская комиссия также заявила, что намерена отправить кислород и лекарства в Индию после получения заказа из Дели. (Полная версия) Великобритания и США также отправляют помощь, в том числе медицинское оборудование. (Полная история) (Полная история)

(Подготовлено Майклом Нинабер; редактирование Гарет Джонс)

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