ОЛЕНЕВКА, Украина (Рейтер) — Глава пророссийской сепаратистской администрации в Донецкой области на востоке Украины заявил в среду, что суд над пленными бойцами украинского полка «Азов», скорее всего, состоится до конца лета в городе Мариуполь. . .

Полк «Азов», подразделение Национальной гвардии Украины ультраправого и националистического происхождения, привлек международное внимание своим сопротивлением российской блокаде массивных сталелитейных заводов в Мариуполе.

После нескольких недель боев из бункеров и туннелей под металлургическими заводами сотни боевиков «Азова» в мае сдались силам, поддерживаемым Россией.

Хотя никаких официальных обвинений узникам «Азова» до сих пор не предъявлено, 2 августа Верховный суд России постановил, что полк является террористической организацией, что дало почву для предъявления обвинений пленным боевикам в качестве таковых.

Украина, которая сама привлекла к ответственности и осудила ряд российских солдат за военные преступления против гражданского населения, заявляет, что военнопленные Азова являются военнопленными, заслуживающими защиты в соответствии с Женевскими конвенциями.

«Первый суд, вероятно, состоится в Мариуполе и состоится до конца лета», — заявил журналистам президент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поездки, организованной Минобороны России.

Пушлин выступил в тюрьме Оленовка в Донецкой области, где 29 июля во время бомбежки, в которой Украина и Россия обвиняли друг друга, погибли 53 украинских военнопленных, в том числе боевики «Азова».

Пушлин сказал, что суд в Мариуполе будет открыт для СМИ и международных представителей: «Задача — провести максимально публичный процесс, чтобы ни у кого не было сомнений».

Россия регулярно ссылается на Азов в поддержку своего утверждения о том, что Украину контролируют «фашисты». Российские государственные СМИ сравнили боевиков «Азова» с нацистами времен Второй мировой войны, чье поражение от рук Советского Союза остается неотъемлемой частью национальной идентичности России.

История продолжается

В Киеве говорят, что полк «Азов» реформировался далеко от своих радикальных истоков и не имел никакого отношения к политике. Полк также дистанцировался от взглядов своего националистического основателя.

Полк отрицает обвинения в фашизме, нацизме и расизме и заявляет, что Россия распространяет дезинформацию о полку.

(Сообщение Reuters; под редакцией Гая Фолконбриджа и Джона Бойла)