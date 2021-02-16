Он говорит, что наказания «незаконны» и «глупы».

Рогозин презрение

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин снова критикует правительство США.

В понедельник Министерство торговли США сняло экономические санкции с А. Длинный перечень Для китайских и российских компаний, связанных с их вооруженными силами, Ars Technica Отчеты. Среди них – ракетно-космический центр “Прогресс” в Самаре, Россия, который производит ракеты “Союз”, которые астронавты и астронавты отправляли на Международную космическую станцию ​​в течение почти десяти лет. Рогозин недоволен Burning Bridge, называя наказания «незаконными» и «глупыми» – и в процессе он обратил внимание на хрупкие отношения между двумя главными космическими державами.

Внутри GAPS

Рогозин, похоже, лично принял на себя штрафы, удвоив свой комментарий в 2014 году о том, что НАСА может также использовать батуты для отправки астронавтов в космос, если оно разорвет связи с Роскосмосом.

Комментарий о «батуте», который генеральный директор SpaceX Илон Маск не так умело втирал в лицо Рогозину после того, как SpaceX в июне доставил астронавтов на Международную космическую станцию, стал общей темой в частых боях Рогозина.

Отравить колодец

Розуджин утверждает, что правительство Соединенных Штатов, возможно, не рассматривало идею введения санкций в отношении компании, на которую оно опиралось, большую часть десятилетия.

Касательно санкций Рогозин сказал: «Теперь выясняется, что у наших американских коллег снова есть батут, и первое, что они делают, – плюют в самарский колодец. Ars. Не рано ли, коллеги, если батут снова вдруг сломается и вам снова придется утолять тягу к простору из нашего колодца?

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