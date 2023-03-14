Глава украинской военной разведки прогнозирует, чем закончится война

Киев, Украина — Украина также объявляет план контр-атака Весной начальник Главного разведывательного управления страны генерал-майор Кирилл Буданов прогнозирует, что предстоящие бои будут «решающими».

Это не первый прогноз генерала, профессионально воспитанного в рядах военной разведки. Он один из немногих членов ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, которые чуть больше года назад не могли поверить, что Россия просто «тренирует» силы, которые концентрируются вдоль украинской границы, как ложно утверждала Москва. Буданов был одним из немногих, кто предупредил президента Зеленского, что Россия готовит вторжение.

«Я просто полагался на факты», — говорит он из хорошо укрепленного штаба, который теперь называет и офисом, и домом недалеко от украинской столицы. «Вся информация, которая у нас была, все доступные данные указывали на вторжение».

Год спустя, пока СМИ размышляли о новом российском наступлении, которое могло бы дать президенту Владимиру Путину столь необходимую победу в ознаменование годовщины вторжения, Буданов отверг идею «легендарного русского наступления».

«Так называемое русское наступление уже идет», — сказал он Cipher Briefing в середине февраля, до того, как начались последние, самые ожесточенные бои. Это происходит сейчас в Донецкой области и, в принципе, ничего нового в этом нет. Он будет продолжаться так, как сейчас. Но это сильно отличается от того, что говорят СМИ. Люди ждут легендарной даты, когда в 4 утра выдвинется тысяча танков, а в 4 утра выдвинется 400 самолетов, и этого не произойдет.

Если Буданов, кажется, видел эту войну сквозь объективный фильтр, возможно, это потому, что он ее сделал. Он расположен в глубине укрепленного комплекса на острове, окруженном вооруженной охраной, бетонными блоками и ограждением из колючей проволоки. В коридоре перед его офисом посетителей, которые входят в тускло освещенную гостиную, с подозрением встречают вооруженные охранники. Отчасти это может быть связано с многочисленными сообщениями о покушениях на него, что генерал игнорирует.

«Я прошел через определенное количество из них, — говорит он, — так что это меня совсем не удивляет. Когда люди идут на такую ​​работу, они должны понимать, что в основном это неотъемлемая часть их будущей жизни». ».

В день визита «Шифровки» помощник Буданова сидел за большим деревянным столом у двери в главный кабинет. Двое мужчин в костюмах и галстуках выглядели неловко не в своей тарелке, переминаясь с ноги на ногу, стоя почти в тени. Единственный свет в комнате исходил от телевизора с большим экраном, на котором показывали фильм «Шрек» с уменьшенной громкостью. «Кто эти люди в костюмах?» — спросил наш переводчик. — Может быть, он пытается что-то здесь продать, — снова прошептал он.

Украина, безусловно, находится на рынке военных технологий, которые могут ускорить эту войну, обеспечив поражение России. До сих пор помощь из западных стран поступала медленнее, чем на поле боя. Ни для кого не секрет, что президент Зеленский использовал свою харизму на мировой арене на каждом мыслимом форуме, чтобы заказать больше техники, включая танки и истребители F-16. Буданов говорит, что артиллерийские системы нужны Киеву еще и потому, что на данный момент не хватает артиллерийских стволов. Он говорит нам, что ударные вертолеты также будут полезны.

«Учитывая, что мы готовимся отбить временно оккупированные территории, нам нужно больше возможностей для ведения наступательных действий», — говорит он. «ПВО позволяет нам прикрывать подобные операции».

Официальные лица в Киеве также призывают к развертыванию армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), способных проникнуть вглубь Крыма, где регулярно запускаются иранские беспилотники для поддержки российского вторжения (беспилотники были пойманы в полете над столицей однажды ночью. Это было ненадолго). Шифр есть).

«Пока мы готовимся восстановить контроль над временно неподконтрольными территориями, нам нужно все возможное для проведения наступательной операции», — говорит Буданов. «Нам нужны средства противовоздушной обороны, чтобы прикрывать наши силы по мере их продвижения и прикрывать важные объекты в других частях Украины».

Буданов также говорит, что союзы с западными спецслужбами оказались очень эффективными в этой войне, хотя, по его словам, иногда его войскам требуется более быстрый доступ к спутниковым снимкам из-за скорости, с которой развиваются события на поле боя.

«Сотрудничество с военной разведкой и Соединенными Штатами Америки является для нас главным приоритетом, — говорит он. Это может показаться немного неожиданным, но мы не просто получаем разведданные. Они также получают данные от нас. Это действительно настоящий союз».

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Буданов говорит, что с начала войны обмен разведывательными данными и сотрудничество только усилились, особенно в области раннего предупреждения, что дает ему и его старшим командирам более полную картину того, что происходит в воздухе и космосе над Украиной и частями Украины. Россия. .

«Для нас это очень важно, — говорит он, — потому что, скажем так, с момента подготовки и пуска ракеты до ее фактического прибытия к цели проходит совсем немного времени. не надо, и наши партнеры помогают завершить эту картину, даже если у нас есть время подготовиться и принять меры».

Буданов говорил с «Шифровкой» из своего кабинета, окна которого были забиты мешками с песком. Он становится достаточно высоким, чтобы не пропускать большую часть света, что кажется удобной средой для широкой публики.

Пока он говорил о том, что нужно его стране для победы в этой войне, две лягушки в аквариуме в темном углу тщетно пытались взобраться на скользкие стены. Когда началась война, Буданов и его жена приняли решение переехать на время войны в комплекс и привезли с собой лягушек, потому что, как он объяснил, он не мог их оставить.

С другой стороны от его огромного стола на стене висит еще один большой экран — на нем полно карт и спутниковых снимков. А в другом углу есть клетка с двумя чирикающими птицами.

«Это живой детектор токсичных веществ», — объясняет он. Эти птицы очень чувствительны. Если они обнаружат малейшую концентрацию ядовитого вещества, то умрут моментально».

37-летний Буданов — один из самых молодых и, возможно, самых избирательных лидеров страны. Кажется, он гордится тем, что делает все по старинке. Например, большая часть информации, которая проходит через его стол, приходит на листе бумаги.

«Мы делаем это, чтобы избежать утечек», — говорит он. «Все приходит только в бумажной форме. Бумажные отчеты нельзя получить, скажем так, если вы получаете их физически, и таким образом перехват практически невозможен».

Некоторые разведывательные данные, на которых генерал сосредоточился в прошлом году, касались состава российских боевых сил, при этом большая часть разведывательных данных поступала от захваченных российских войск на поле боя. Недавно взятые в плен российские военнослужащие из состава 155-го соединения ВМФ России, заявил Буданов.у Бригада морской пехоты. Сообщается, что бригада понесла огромные потери во время последнего трехнедельного наступления на Вохлидар, шахтерский городок на украинско-российской границе, разрушенный тяжелыми боями. Потерянное там российское подразделение описывалось в СМИ как «элитная бригада», но Буданов говорит, что это не соответствует его разведывательным данным.

«Подавляющее большинство людей, захваченных в плен во время этих боевых действий, — просто морские пехотинцы, — говорит он. «90 процентов из них — члены экипажей, взятые непосредственно с кораблей. Это и инженеры, и механики, и экипажи обычных боевых кораблей. Но поскольку у РФ огромные проблемы с укомплектованием и подготовкой кадров, ей просто не хватает людей. Поэтому их просто перевели в бригаду 155 И им сказали, что с этого дня ты теперь морской пехотинец, а на следующий день, условно говоря, они идут в бой».

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В то время как считается, что Россия направляет дополнительные силы взамен тех, которые она потеряла в таких местах, как Волдхар, Буданов не верит, что у Москвы есть резервы хорошо обученных бойцов, из которых можно было бы черпать силы, что заставляет его сделать еще один прогноз.

«Я уверен, что это будет закончено в довольно короткое время». Он говорит. Я не разделяю мнение, что этот конфликт будет продолжаться долго по одной простой причине, Россия понимает, что не может его затягивать надолго. Всеми своими действиями они пытаются показать, что готовы к затяжной борьбе, но на самом деле все наоборот.

Буданов предсказывает, что в ближайшие месяцы произойдут решающие сражения, которые во многом повлияют на то, как закончится эта война. Его предсказание о конце восходит к Крыму, украинскому региону, захваченному российской властью в 2014 году без каких-либо реальных затрат для остального мира.

«Все началось там, там и закончится, с возвращением Крыма», — сказал он The Cipher Brief. Потому что в любом другом случае мы бы просто отложили конфликт на будущее, и я не думаю, что кто-то допустил бы это. Какие формы и методы мы будем использовать для достижения этой цели? Ответ заключается в том, что для нас приемлем любой вариант, который позволяет нам вернуть контроль. Это означает силу и дипломатию. Война в Крыму началась не только для меня. С этого началось и для всей нашей страны, и для Российской Федерации тоже. И на этом все закончится».

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