Глобальное единство и праздничное веселье: празднование Курбан-Байрам в UTM объединяет студентов со всего мира

Джохор-Бару, 22 апреля 2023 г. – Первый день Севала – очень важный день для мусульман всего мира, так как он знаменует окончание священного месяца Рамадан. Этот день, известный как Ид аль-Фитр, является главным исламским праздником радости и празднования.

В Universiti Teknologi Malaysia (UTM) первый день Syawal — знаменательный день, поскольку университет является домом для большого сообщества иностранных студентов из более чем шести стран, отмечающих этот священный месяц. со своим логотипом «Принесите UTM в мир | Принесите мир в UTM», Международный UTM Здесь состоялось специальное празднование Ид аль-Фитр для иностранных студентов UTM со всего мира.

Сегодня церемония прошла в Шри Пердана Холле Пердана Колледжа UTM, на которой собрались иностранные студенты и члены их семей из разных слоев общества, культур и традиций. Мероприятие, в котором приняли участие более 500 человек, дало студентам возможность собраться вместе и отпраздновать окончание Рамадана и начало нового месяца, наполненного радостью, благодарностью и благословениями.

Аншлаг в Шри Пердана Холле, Пердана Колледж UTM

Празднование включало в себя традиционные блюда и напитки Малайзии, куда студенты принесли самые вкусные блюда на Ид, чтобы поделиться со всеми.

«UTM International и ее сотрудники проводят празднование Ид аль-Фитр первого дня месяца Сьяваля с 2015 года. Это действительно теплый опыт, когда все собираются, одеты в свою традиционную одежду и приводят свои семьи». Доцент д-р Мухаммад Арефин Абу Хассандиректор UTM International.

Иностранные студенты UTM в своих традициях Одежда

«Тем не менее, в этом году у нас есть наши (ассоциированные) студенты мобильности из 5 стран, таких как Франция, Япония, Канада, Япония, Финляндия и Чешская Республика, которые впервые пережили месяц Рамадан и празднование Курбан-байрам в УТМ», — добавил он.

Празднование стало еще более особенным благодаря культурному представлению студентов и детей, толпа приветствовала и прекрасно провела время с подарком-сюрпризом «Duit raya» для присутствующих детей, что вызвало еще большую радость.

Для многих иностранных студентов празднование Ид аль-Фитр в UTM является уникальным и незабываемым событием. Университет обеспечивает гостеприимную и инклюзивную среду для студентов-мусульман, чтобы учиться, расти и процветать. UTM предлагает ряд ресурсов и поддержку для студентов-мусульман, включая места для молитв, варианты халяльной еды и ассоциации студентов-мусульман. Эти ресурсы помогают студентам-мусульманам чувствовать поддержку и ценность в UTM и могут в полной мере участвовать в университетской жизни.

Пакистанский традиционный танец

UTM стремится продвигать разнообразие, инклюзивность и культурный обмен. Университет признает важность празднования и обучения у разных культур и активно поощряет студентов к участию в межкультурных мероприятиях и мероприятиях. Празднование Ид аль-Фитр является лишь одним из примеров многих культурных мероприятий и мероприятий, проводимых в UTM в течение года, и помогает укрепить чувство общности и сопричастности среди студентов из разных слоев общества.

Празднование Ид аль-Фитр, организованное UTM International, является прекрасным примером приверженности университета развитию разнообразия, инклюзивности и культурного обмена. В мероприятии приняли участие иностранные и мусульманские студенты из разных слоев общества, культур и традиций. Это дало студентам уникальную возможность почувствовать себя «как дома» во время празднования Ид аль-Фитр вдали от своей родной страны.

Поскольку UTM продолжает преследовать свою цель «Принести мир в UTM», такие мероприятия, как празднование Ураза-байрам, будут продолжать играть важную роль в продвижении межкультурного взаимопонимания и создании сильного чувства общности среди студентов со всего мира. мир.

Об этом сообщает Департамент корпоративных отношений | Кредит изображения: Мэри Сурендран А/Л Сандран (Международный офис UTM)