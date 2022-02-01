Говорить о признании талибов преждевременно – российский министр

Индия и Россия согласились, что преждевременно обсуждать вопрос о признании нынешнего правительства в Кабуле. Ситуация в Афганистане и текущие события в стране, не имеющей выхода к морю, были одними из главных тем повестки дня во время визита заместителя министра иностранных дел России Сергея Васильевича Вершинина к высокопоставленным должностным лицам МИД.

Вершинин, который в понедельник встречался с министром иностранных дел и другими высокопоставленными чиновниками, во вторник заявил избранным представителям СМИ: «Позиция России и Индии [on Afghanistan] похожи и во многом идентичны. Они сводятся к тому, что сейчас говорить о признании действующей власти в Кабуле преждевременно. Мы ожидаем, что нынешнее афганское руководство выполнит взятые на себя обязательства, особенно в отношении инклюзивности правительства и в отношении других мер, в том числе в области прав человека».

«Понятно, что гуманитарная помощь афганскому народу должна быть оказана, и ее оказывают и мы, и Индия. И это должно продолжаться, в том числе по тому, что 20-летнее присутствие американцев и их союзников в Афганистане сделало ситуацию в наши дни столь плачевной, в том числе с гуманитарной точки зрения».



Талибан предпринял отчаянную попытку добиться международного признания посредством встреч, подобных недавнему диалогу в Осло, а также через Пакистан и Китай. Но и Индия, и Россия — на самом высоком уровне — считают, что официальное признание талибов не может быть предложено в спешке и без инклюзивного правительства в прямом смысле этого слова. Аналогичных взглядов придерживаются также Иран и государства Центральной Азии.

Далее Вершинин сообщил: «Мы провели запланированные российско-индийские межмидовские консультации по различным вопросам многосторонней повестки дня. Индия второй год находится в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена, и нам было интересно и важно сверить наши часы по итогам первого года их пребывания в СБ ООН по всем вопросам повестки дня Совет Безопасности. Консультации были деловыми, подробными и доброжелательными. Могу сказать, что эти консультации подтвердили стремление и Индии, и России к укреплению координации и взаимодействия по важнейшим международным вопросам, в том числе на международных площадках — в Нью-Йорке, Женеве и Париже, в рамках ЮНЕСКО. Это то, что мы чувствовали».

Понятно, что во время визита российского министра состоялось подробное обсуждение ситуации на Украине. «Мы проинформировали индийскую сторону о нашей точке зрения на то, что происходит вокруг Украины и на напряженность, нагнетаемую западными странами, НАТО и США. Затронули и вопросы обеспечения стратегической стабильности в этой сфере, тем более, что Россия неоднократно публично озвучивала свою точку зрения, и мы еще раз донесли ее до индийских друзей».

