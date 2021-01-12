Голландские власти конфискуют бутерброды со свининой у британских водителей | Политика

В новостях голландского телевидения транслировались кадры, в которых таможенники конфискуют бутерброды со свининой у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании в соответствии с правилами после Брексита, которые запрещают ввоз мяса и молочных продуктов в страны Европейского Союза.

Показано, как чиновники в хорошо заметных куртках объясняют ошеломленным водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Хук-оф-Голландия, что после Брексита «вам больше не разрешают приносить еду в Европа, Например, мясо, фрукты, овощи, рыба и тому подобное “.

Таможенник ответил растерянному водителю с несколькими обернутыми в фольгу бутербродами и спросил, может ли он доставить мясо, а хлеб оставить себе: «Нет, все будет конфисковано. BrixiСэр, мне очень жаль. “

Owenadams

(@ OwenAdamsYT1) В следующий раз, когда люди скажут вам, что на границе не возникнет новых трений из-за Брексита, вы можете показать им этот голландский телевизионный клип, в котором водителей останавливают и у них конфисковывают обеды. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB



Запрет вступил в силу в первый день нового года с окончанием переходного периода Brexit, при этом Министерство окружающей среды, еда И Управление сельского хозяйства (Defra) говорит, что путешественники должны «использовать, потреблять или утилизировать» запрещенные предметы на границе или перед ней.

С 1 января 2021 г. вы не сможете ввозить POAO (продукты животного происхождения), например, содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), в Европейский Союз », Девра маршрутизация Для стран коммерческих водителей.

Европейская комиссия Говорит Запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогенные микроорганизмы животных, такие как ящур или чума свиней, и «продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных на всей территории Федерации».

Голландская таможня также разместила фотографии продуктов питания, начиная от хлопьев для завтрака и заканчивая апельсинами, которые чиновники конфисковали на паромном терминале, добавив: «С 1 января вы не можете ввозить больше еды из Великобритании».

Таможенный департамент добавил: «Так что приготовьтесь, если вы отправитесь в Нидерланды Из Соединенного Королевства и распространил новости. Так мы предотвращаем пищевые отходы и вместе обеспечиваем ускорение контроля “.