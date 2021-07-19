Гонка за то, чтобы покинуть планету

«Джефф Безос отправляется в космос. Амол Раджан из BBC спросил на прошлой неделе Сундара Пичаи, генерального директора Google. «Что ж, я немного завидую. Я бы хотел посмотреть на Землю из космоса», – сказал Пичай с улыбкой. В отличие от большинства людей, Пичаи, вероятно, может это сделать. Основатель Amazon Безос продал место в ракете New Shepard космической компании, запуск которой запланирован на этот вторник, кому-то, кто предложил за нее 28 миллионов долларов на онлайн-аукционе, а затем отменил ее, сославшись на «конфликты в расписании». Восемнадцатилетний срок. – старый менеджер голландской инвестиционной фирмы вместо этого называл Безоса “первым платежеспособным клиентом”.

Иллюстрация Жоао Фазенда

Театрализованные представления, связанные с полетом Безоса, который занимает всего несколько минут в космосе, создают впечатление, что мы живем не в космической эре, как в эпоху рок-звезд-миллиардеров. Перед тем как 11 июля предприниматель Virgin Ричард Брэнсон отправился в короткое путешествие в космос, Безос, среди прочего, написал в Твиттере, что у его космического корабля большие окна. (Брэнсон, как сообщается, «размером с самолет»; но он берет только четверть миллиона долларов за место.) Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, у которого есть свои планы покинуть планету, написал в Твиттере, что Безос – это «шутка», в которой используется смайлик с кошкой.

Однако было бы ошибкой думать, что после столетий, когда люди мечтали о мирах за пределами нашего собственного, космическое пространство превратилось в очередную стадию соперничества сверхбогатых-небес-Саутгемптона. Самая большая и самая интересная история заключается в том, что планета, как ни странно, вступила в новую ускоряющуюся космическую гонку. В главных героях фильма – частные компании и все большее число стран, в том числе Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Как заявил генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, выделенный Дональдом Трампом в качестве отдельного подразделения вооруженных сил – решение, подтвержденное президентом Байденом, – на мероприятии для Совета по международным отношениям в прошлом месяце: «Космос – очень динамичная область в мире. один раз. Много чего происходит “.

Для начала, самый важный конфликт между Безосом и Маском не из-за космического туризма, а из-за контракта на сумму почти три миллиарда долларов. НАСА В апреле SpaceX получила заказ на создание космического аппарата для полета на Луну для программы Artemis, цель которой – до истечения срока контракта – возобновить полеты на Луну впервые с 1972 года. Blue Origin, которая была частью консорциума, который проиграл компании SpaceX, подала официальный протест в Счетную палату правительства, утверждая, что процесс был несправедливым; Решение ожидается в следующем месяце.

НАСА Компания также наняла SpaceX для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно на линии многоразовых космических кораблей Crew Dragon. (Вторая миссия этого типа в настоящее время выполняется, и Boeing Starliner также должен пристыковаться к станции в этом месяце впервые.) НАСА У него не было собственных средств доставки людей на Международную космическую станцию ​​с момента завершения программы космических шаттлов в 2011 году. В течение многих лет он покупал места на российских ракетах «Союз», что стало геополитически неприемлемым. Маск любит играть быстро и быстро – некоторые из его твитов о ценах на акции Tesla вызвали у него проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам, – но он более надежен, чем Владимир Путин.

На космической сцене может быть более жесткий фактор: Си Цзиньпин. В прошлом месяце Китай, присутствие которого на Международной космической станции было отвергнуто Соединенными Штатами десять лет назад, отправил первый экипаж на свою космическую станцию ​​под названием Tiangong, или Sky Palace, которая все еще строится. (Между тем срок полезного использования Международной космической станции подходит к концу.) В мае Китай успешно приземлился и разместил на Марсе марсоход. Также в этом году он объявил, что отправит человеческий экипаж на Марс в 2033 году и создаст там базу; сотрудничество с Россией по созданию базы на Луне (куда уже есть планы отправить космонавтов); Запуск космического корабля, который достигнет расстояния в сто астрономических единиц (около девяти миллиардов миль) от Земли во время празднования столетия со дня основания Китайской Народной Республики в 2049 году.

Этот последний план напоминает о некоторых сомнениях, которые возникают, когда миллиардеры и политики восторгаются космическими путешествиями: все дело в том, чтобы продемонстрировать статус и власть и перенести нашу борьбу и дисбаланс на другую арену. Некоторые из ранних рассуждений о космосе – колониализм, последние границы, разведка ресурсов, завоевание – теперь имеют более тревожный эпизод. Что может быть хуже, так это стремление продать космические путешествия как способ забыть о проблемах Земли, как будто от планеты можно избавиться. Одна из проблем заключается в том, что те, у кого есть ресурсы, чтобы помочь повлиять на изменение климата, вместо этого будут заняты строительством собственных убежищ. Стать на этот путь было бы предательством того, что значит быть частью человеческого общества. В то же время стремление исследовать и учиться – это суть человека. Мы определенно можем использовать пространство, не отказываясь друг от друга.

Кажется непостижимым, что, хотя мы заполнили орбитальное пространство спутниками и достигли беспилотных достижений, таких как космический телескоп Хаббл, мы только сейчас приближаемся к вехам человеческих исследований, которые были установлены два поколения назад. Алан Шепард, в честь которого назван корабль Blue Origin, полетел в космос в 1961 году, сменив россиянина Юрия Гагарина. Во вторник, когда Безос отправится на все еще рискованное предприятие, Sotheby’s завершит аукцион на тему «освоения космоса». Среди предметов – неиспользованный скафандр из «зловещей советской лунной программы N-1 / L-3», которая была официально прекращена в 1976 году. Только 12 человек ходили по Луне; Все они были белыми людьми, и никто из них не родился после 1935 года. Никто не отправился на Марс. В предстоящих американских и китайских лунных миссиях экипажи будут сильно отличаться от своих предшественников, и, если повезет, они сделают гораздо больше.

Но чего мы ждали – возможно, приглашения? Одним из наиболее интересных аспектов этого космического лета стала публикация первоначального отчета Управления директора национальной разведки о неопознанных летающих объектах или, как теперь их называет правительство, неопознанных воздушных явлениях. Оказывается, с 2004 по 2021 год правительственные источники сообщили о 144 таких взглядах, и они могли окончательно исключить только одно из них. Но более глубокий вопрос о том, посещали ли нас НЛО, может заключаться в том, почему нет НЛО – глядя на некоторые из тысяч планет, которые астрономы идентифицировали в других солнечных системах за последние три десятилетия, и информировать их о новостях с Земли. ♦