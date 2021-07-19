Гонка за то, чтобы покинуть планету

«Джефф Безос отправляется в космос. Амол Раджан из BBC спросил на прошлой неделе Сундара Пичаи, генерального директора Google. «Что ж, я немного завидую. Я бы хотел посмотреть на Землю из космоса», – сказал Пичай с улыбкой. В отличие от большинства людей, Пичаи, вероятно, может это сделать. Основатель Amazon Безос продал место в ракете New Shepard космической компании, запуск которой запланирован на этот вторник, кому-то, кто предложил за нее 28 миллионов долларов на онлайн-аукционе, а затем отменил ее, сославшись на «конфликты в расписании». Восемнадцатилетний срок. – старый менеджер голландской инвестиционной фирмы вместо этого называл Безоса “первым платежеспособным клиентом”.
Театрализованные представления, связанные с полетом Безоса, который занимает всего несколько минут в космосе, создают впечатление, что мы живем не в космической эре, как в эпоху рок-звезд-миллиардеров. Перед тем как 11 июля предприниматель Virgin Ричард Брэнсон отправился в короткое путешествие в космос, Безос, среди прочего, написал в Твиттере, что у его космического корабля большие окна. (Брэнсон, как сообщается, «размером с самолет»; но он берет только четверть миллиона долларов за место.) Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, у которого есть свои планы покинуть планету, написал в Твиттере, что Безос – это «шутка», в которой используется смайлик с кошкой.
Однако было бы ошибкой думать, что после столетий, когда люди мечтали о мирах за пределами нашего собственного, космическое пространство превратилось в очередную стадию соперничества сверхбогатых-небес-Саутгемптона. Самая большая и самая интересная история заключается в том, что планета, как ни странно, вступила в новую ускоряющуюся космическую гонку. В главных героях фильма – частные компании и все большее число стран, в том числе Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Как заявил генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, выделенный Дональдом Трампом в качестве отдельного подразделения вооруженных сил – решение, подтвержденное президентом Байденом, – на мероприятии для Совета по международным отношениям в прошлом месяце: «Космос – очень динамичная область в мире. один раз. Много чего происходит “.
Для начала, самый важный конфликт между Безосом и Маском не из-за космического туризма, а из-за контракта на сумму почти три миллиарда долларов. НАСА В апреле SpaceX получила заказ на создание космического аппарата для полета на Луну для программы Artemis, цель которой – до истечения срока контракта – возобновить полеты на Луну впервые с 1972 года. Blue Origin, которая была частью консорциума, который проиграл компании SpaceX, подала официальный протест в Счетную палату правительства, утверждая, что процесс был несправедливым; Решение ожидается в следующем месяце.
НАСА Компания также наняла SpaceX для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно на линии многоразовых космических кораблей Crew Dragon. (Вторая миссия этого типа в настоящее время выполняется, и Boeing Starliner также должен пристыковаться к станции в этом месяце впервые.) НАСА У него не было собственных средств доставки людей на Международную космическую станцию с момента завершения программы космических шаттлов в 2011 году. В течение многих лет он покупал места на российских ракетах «Союз», что стало геополитически неприемлемым. Маск любит играть быстро и быстро – некоторые из его твитов о ценах на акции Tesla вызвали у него проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам, – но он более надежен, чем Владимир Путин.
На космической сцене может быть более жесткий фактор: Си Цзиньпин. В прошлом месяце Китай, присутствие которого на Международной космической станции было отвергнуто Соединенными Штатами десять лет назад, отправил первый экипаж на свою космическую станцию под названием Tiangong, или Sky Palace, которая все еще строится. (Между тем срок полезного использования Международной космической станции подходит к концу.) В мае Китай успешно приземлился и разместил на Марсе марсоход. Также в этом году он объявил, что отправит человеческий экипаж на Марс в 2033 году и создаст там базу; сотрудничество с Россией по созданию базы на Луне (куда уже есть планы отправить космонавтов); Запуск космического корабля, который достигнет расстояния в сто астрономических единиц (около девяти миллиардов миль) от Земли во время празднования столетия со дня основания Китайской Народной Республики в 2049 году.
Этот последний план напоминает о некоторых сомнениях, которые возникают, когда миллиардеры и политики восторгаются космическими путешествиями: все дело в том, чтобы продемонстрировать статус и власть и перенести нашу борьбу и дисбаланс на другую арену. Некоторые из ранних рассуждений о космосе – колониализм, последние границы, разведка ресурсов, завоевание – теперь имеют более тревожный эпизод. Что может быть хуже, так это стремление продать космические путешествия как способ забыть о проблемах Земли, как будто от планеты можно избавиться. Одна из проблем заключается в том, что те, у кого есть ресурсы, чтобы помочь повлиять на изменение климата, вместо этого будут заняты строительством собственных убежищ. Стать на этот путь было бы предательством того, что значит быть частью человеческого общества. В то же время стремление исследовать и учиться – это суть человека. Мы определенно можем использовать пространство, не отказываясь друг от друга.
Кажется непостижимым, что, хотя мы заполнили орбитальное пространство спутниками и достигли беспилотных достижений, таких как космический телескоп Хаббл, мы только сейчас приближаемся к вехам человеческих исследований, которые были установлены два поколения назад. Алан Шепард, в честь которого назван корабль Blue Origin, полетел в космос в 1961 году, сменив россиянина Юрия Гагарина. Во вторник, когда Безос отправится на все еще рискованное предприятие, Sotheby’s завершит аукцион на тему «освоения космоса». Среди предметов – неиспользованный скафандр из «зловещей советской лунной программы N-1 / L-3», которая была официально прекращена в 1976 году. Только 12 человек ходили по Луне; Все они были белыми людьми, и никто из них не родился после 1935 года. Никто не отправился на Марс. В предстоящих американских и китайских лунных миссиях экипажи будут сильно отличаться от своих предшественников, и, если повезет, они сделают гораздо больше.
Но чего мы ждали – возможно, приглашения? Одним из наиболее интересных аспектов этого космического лета стала публикация первоначального отчета Управления директора национальной разведки о неопознанных летающих объектах или, как теперь их называет правительство, неопознанных воздушных явлениях. Оказывается, с 2004 по 2021 год правительственные источники сообщили о 144 таких взглядах, и они могли окончательно исключить только одно из них. Но более глубокий вопрос о том, посещали ли нас НЛО, может заключаться в том, почему нет НЛО – глядя на некоторые из тысяч планет, которые астрономы идентифицировали в других солнечных системах за последние три десятилетия, и информировать их о новостях с Земли. ♦