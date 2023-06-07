Гонконг просит суд остановить распространение гимна протеста в сети

После того, как «Слава Гонконгу» стала неофициальным гимном протестующих за демократию в 2019 году, правительство Гонконга попыталось заблокировать его использование. Песня была запрещена в школах. Когда в прошлом году он был случайно сыгран вместо государственного гимна Китая на матче по регби в Южной Корее, правительство Гонконга потребовало расследования.

На этой неделе власти обратились в суд с просьбой запретить публичное исполнение и онлайн-публикацию «Слава Гонконгу». Этот шаг может поставить в тупик американские технологические компании, такие как Google, и станет первым юридическим испытанием того, насколько правительство Гонконга может контролировать онлайн-контент.

Гонконг стремится запретить распространение или воспроизведение песни «в любой форме», включая изменения ее «мелодии или текста», говорится в заявлении правительства. заявление Вторник. Он заявил, что песня была использована для «оскорбления» государственного гимна Китая «Марш добровольцев», что нанесло «большой ущерб стране» и Гонконгу. Дата рассмотрения ходатайства судом не назначена.

Бывшие власти Гонконга критиковать Google отобразит песню протеста под результатами поиска государственного гимна Гонконга.