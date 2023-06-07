Гонконг просит суд остановить распространение гимна протеста в сети

После того, как «Слава Гонконгу» стала неофициальным гимном протестующих за демократию в 2019 году, правительство Гонконга попыталось заблокировать его использование. Песня была запрещена в школах. Когда в прошлом году он был случайно сыгран вместо государственного гимна Китая на матче по регби в Южной Корее, правительство Гонконга потребовало расследования.
На этой неделе власти обратились в суд с просьбой запретить публичное исполнение и онлайн-публикацию «Слава Гонконгу». Этот шаг может поставить в тупик американские технологические компании, такие как Google, и станет первым юридическим испытанием того, насколько правительство Гонконга может контролировать онлайн-контент.
Гонконг стремится запретить распространение или воспроизведение песни «в любой форме», включая изменения ее «мелодии или текста», говорится в заявлении правительства. заявление Вторник. Он заявил, что песня была использована для «оскорбления» государственного гимна Китая «Марш добровольцев», что нанесло «большой ущерб стране» и Гонконгу. Дата рассмотрения ходатайства судом не назначена.
Бывшие власти Гонконга критиковать Google отобразит песню протеста под результатами поиска государственного гимна Гонконга.
«Мы уже отправили в Google запрос на установку правильного государственного гимна, но, к сожалению, Google отказал», — сказал Крис Тан, министр безопасности Гонконга, на пресс-конференции в декабре. Я нахожу это объяснение невозможным, и жители Гонконга его не потерпят.
Запрос правительства о запрете песни протеста в понедельник является последней попыткой Гонконга искоренить то, что осталось от политического инакомыслия в городе, бывшей британской колонии, которая когда-то пользовалась большей политической автономией. При президенте Китая Си Цзиньпине Гонконг претерпел резкий переход от дней, когда он был процветающим центром для иностранных компаний, к авангарду кампании Пекина по защите национальной безопасности.
На прошлой неделе ежегодная акция протеста в память о продемократических протестах 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине была закрыта офицерами, которые арестовали и задержали протестующих и подозреваемых.
Подавая заявку на судебный запрет против гимна протеста Гонконга, правительство ссылается на закон о национальной безопасности, который был принят в 2020 году и дал Пекину широкие полномочия для борьбы с тем, что он считает политическими преступлениями, включая сепаратизм и сговор.
Если судебный запрет будет вынесен, это, вероятно, сделает редактирование контента в Гонконге более сложным и дорогим для американских технологических компаний, сказал Джордж Чен, управляющий директор консалтинговой фирмы Asia Group и бывший глава отдела государственной политики Большого Китая в Meta. . Он сказал, что решение правительства использовать суды «открыло дверь».
Гонконгский «Слава Гонконгу» можно найти на таких платформах, как Meta Facebook, Twitter и YouTube, которые принадлежат материнской компании Google Alphabet.
в соответствии с Мин Баоцентральная газета на китайском языке, в заявлении суда упоминаются 32 ссылки на YouTube, связанные с песней.
Google и Meta отказались от комментариев. Twitter не ответил на запросы о комментариях.
Технологические компании США обычно следуют правилам стран и регионов, в которых они работают, и иногда удаляют контент. Потенциальные масштабы судебного запрета в Гонконге не были ясны. Критики говорят, что закон о национальной безопасности был написан с намерением контролировать поведение полиции даже за пределами Гонконга.
«Любой человек в мире может нарушить закон Гонконга о национальной безопасности», — сказал Лукман Цуй, бывший руководитель отдела свободы слова Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Вопрос в том, является ли этот судебный запрет аналогичным по объему».
Цуй добавил, что отказ подчиниться решению суда Гонконга может поставить под угрозу сотрудников компании и бизнес в регионе.
На данный момент попытки скрыть эту песню, кажется, вызвали волну интереса к ней: в среду восемь различных версий «Glory to Hong Kong» возглавили чарты синглов iTunes в Гонконге.
В течение многих лет, несмотря на то, что Китай был в значительной степени закрыт для иностранных интернет-компаний, Гонконг оставался исключением — центром, где иностранные компании могли работать относительно далеко от цензуры, с которой они столкнулись бы на материке.
Активизация усилий правительства Гонконга по запрету высказываний может еще больше повредить имиджу города как финансового и экономического центра Китая и Азии, сказал Уилли Лам, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Jamestown Foundation.
«Мы уже видели, как многие транснациональные компании переводят своих сотрудников в Сингапур и другие места, — сказал Лам. «Теперь будет меньше многонациональных компаний, решивших открыть штаб-квартиру в Гонконге».
«Это еще один гвоздь в крышку гроба Гонконга», — добавил он.
Джой Донг Участие в подготовке отчетов.
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