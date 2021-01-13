Госдепартамент критикует произвольную цензуру российских СМИ Кремниевой долиной – российская политика и дипломатия

Москва, 13 января. В опубликованном в среду комментарии МИД России говорится, что Москва подняла тревогу по поводу произвольной цензуры со стороны крупных технологических компаний в отношении российских СМИ, которая в последнее время превратилась в постоянное явление.

«Мы разделяем нашу обеспокоенность по поводу произвола глобальных цифровых платформ, в основном американских, против российских СМИ», – говорится в комментарии.

В министерстве отметили, что удаление русскоязычного контента стало систематическим и включает «настоящую вопиющую цензуру».

«Благодаря этим дискриминационным мерам со стороны монополистов социальных сетей мы видим очень четкий политический подтекст, который направлен на реализацию внешней политики правительства США по удалению тех источников информации, которые обеспечивают альтернативный взгляд на глобальные события и созданию конкуренции в информационном пространстве», – заявили в министерстве.

В Москве обязались и дальше поднимать эти вопросы на международных форумах. «Мы по-прежнему надеемся, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают», – подчеркнули в министерстве.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, неоднократно поднимала вопрос о цензуре социальных сетей в Кремниевой долине. В частности, это указывает на политическую предвзятость американских платформ, таких как Twitter, Facebook и Instagram.