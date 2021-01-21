Готова ли Россия к справедливому суждению?

Одна из самых больших загадок 2021 года заключается в том, почему Алексей Навальный, самый известный противник России, вернулся домой в прошлое воскресенье. Он мог бы жить комфортной жизнью в Германии, когда он оправился от отравления в прошлом году в Сибири от рук сотрудников КГБ. Вместо этого этот знаменитый борец с коррупцией храбро возвращается домой, понимая, что ему грозят годы изоляции в тюрьме по сомнительным обвинениям в одной из самых коррумпированных стран мира.

Фактически, он сейчас находится в тюрьме, ожидая наказания, но более чем когда-либо убежден, что все больше россиян жаждут справедливого приговора и положить конец их сокращающимся доходам.

Он настолько уверен, что его дело будет процветать без него, что его сотрудники выпустили видео с призывом к людям присоединиться к демонстрациям в 14:00 в субботу на «центральных улицах ваших городов».

Масштабы протестов могут определить, пойдет ли Россия дальше к диктатуре при президенте Владимире Путине. Кремль глубоко обеспокоен судьбой правящей партии “Единая Россия” на сентябрьских парламентских выборах.

Популярность г-на Навального объясняется его видео на YouTube, которые раскрывают официальную коррупцию через сообщения прессы. На последнем снимке изображен особняк стоимостью 1,35 миллиарда долларов, построенный для Путина на берегу Черного моря. Его видео смотрела не менее четверти населения России.

«Алексей Навальный – политик, завоевавший доверие общественности благодаря своим усилиям по разоблачению коррупции и борьбе с ней», – говорит берлинская Transparency International. «Реакция российского общества на происходящее с Навальным может стать еще одним подтверждением остроты проблемы коррупции в нашей стране».

Другой причиной его возвращения может быть то, что его гражданская активность посеяла семена дальнейших реформ. «Хотя он является лицом антикоррупционного движения в России, идеи, которые он представляет, превзошли его усилия», – написал Винсент Ву в глобальном антикоррупционном блоге Гарвардского университета.

В десятках городов г-н Навальный создал децентрализованный массовый процесс, часто с небольшими анонимными пожертвованиями. Эта кампания по разоблачению коррупции может продолжаться и без нее. Это основано на его видении, что россияне готовы к честности и прозрачности в правительстве.

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«Его история показывает, что обычные граждане презирают коррупцию, и что до тех пор, пока есть защитники, готовые вести хорошую борьбу, в аудитории будут люди, которые их поддержат», – написал г-н Ву.

Высокопоставленные чиновники как в Европе, так и в США призвали Путина освободить Навального. Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал задержание «оскорблением русского народа». Однако у известного диссидента может быть другой план, один из которых окутан тайной, почему он вернулся, но который указывает на то, что Россия готова к переменам без него.