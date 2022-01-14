Гражданское агентство должно заниматься управлением космическим движением, говорит кандидат космической политики Пентагона

Стремление передать ответственность за управление космическим движением от Пентагона гражданскому органу прекратилось, Разочарованный Члены Конгресса, которые хотят, чтобы Министерство торговли сменило Космические силы.

Первый в истории кандидат на пост помощника министра обороны по космической политике поддержал эти усилия во время слушаний 13 января и пообещал помочь Конгрессу определить, что необходимо для того, чтобы это произошло.

Джон Пламб в своих показаниях перед сенатским комитетом по вооруженным силам назвал управление космическим движением «абсолютно необходимым» для полевых работ. В ответ на вопросы сенатора Джейн Шахин (DN.H.) он пообещал повысить прозрачность Министерства обороны в отношении стоимости этой миссии, вопрос, который, по словам Шахина, помешает конфискации Сенатом выделить соответствующую сумму денег для Департамент торговли.

«Я согласен с тем, что это должно быть сделано гражданским агентством, а не Министерством обороны, и я обязуюсь работать, чтобы помочь найти необходимое количество ресурсов, обучения и возможностей для осуществления этого перехода», — сказал Пламб. «Это сложный переход, но я думаю, что он необходим».

Проблема управления космическим движением приобрела новое значение после того, как в ноябре прошлого года в результате российских противоспутниковых испытаний образовалось огромное поле обломков, что вынудило астронавтов на Международной космической станции укрываться на возвращающихся кораблях и поставило под угрозу доступ стран по всему миру к космосу. .

Пламб сказал, что это испытание — последнее, проведенное русскими и похожее на испытание Китая в 2007 году, — подчеркивает необходимость «правил и кодексов поведения» в космосе, перекликаясь с общим кризисом между чиновниками министерства обороны и космическими силами в прошлом. несколько лет. месяцы.

«Я думаю, что одна из проблем, которая делает космос уникальным, заключается в том, что разрушительное испытание, подобное русским, недавно поставило перед всеми космическими державами проблемы, и нам нужно найти способы предотвратить такого рода проблемы», — сказал Пламб.

Самым прямым способом сделать это был бы международный договор о запрещении противоспутниковых кинетических испытаний, Меры Заместитель министра обороны Кэтлин Х. Хикс на недавнем заседании Национального космического совета и Пламб также сказал, что поддерживает.

Но пока у Китая и России совместно разработанные договоры Представления в ООН, очевидно, были направлены на то, чтобы избежать гонки вооружений в космосе и разрушительных испытаний, и их действия в этой области оказались «неискренними», как писал Пламб в Отправить вопросы политики Передано в SASC.

Пламб писал, что эти договоры «не обеспечивают практических, справедливых или поддающихся проверке механизмов, которые способствовали бы интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Выступая на слушаниях, Пламб не стал говорить, что, по его мнению, Соединенные Штаты не смогут найти общий язык по этому вопросу с Китаем и Россией.

«Я думаю, что есть потребность в нормах и стандартах поведения в космосе. У меня есть глубокая надежда, что мы сможем прийти к соглашению с Россией и Китаем по этому вопросу в не слишком отдаленном будущем», — сказал Пламб. преследуя как наступательные, так и оборонительные возможности, чтобы гарантировать, что мы можем защитить наши собственные активы и выиграть конфликт».

Одной из возможностей, которую Соединенные Штаты могут и должны создать для предотвращения деструктивного поведения, по словам Пламб, является гибкость своих спутниковых созвездий, чтобы министерство обороны могло «выдержать удар по одному или нескольким спутникам».

«Я думаю, что способность быстро изменять форму и иметь гибкую структуру значительно снижает гравитацию цели, и я думаю, что это действительно важное место», — сказал Пламб. «Я не думаю, что мы движемся достаточно быстро, и мы должны начать».

Гибкость в космической технике — это тема, подчеркиваемая другими представителями Пентагона и Космических сил, поскольку разворачиваются планы создания большой группировки низкоорбитальных спутников. Есть надежда, что запуск большего количества спутников, уничтожение некоторых из них противоспутниковым оружием не нанесет ущерб космическим возможностям Пентагона.

«Как только вы начнете выходить из однозначного космического корабля, способность объединить все это в устойчивую сеть станет важным катализатором для преодоления угроз и проблем, с которыми мы сталкиваемся, и [to] Строительство конструкции менее хрупкое, сказал Стивен Форбс, директор программы блэкджека DARPA, на недавнем мероприятии Института космических исследований Митчелла.

Пламб присоединился к более ранним комментариям высокопоставленных космических чиновников министерства обороны на другом фронте во время слушаний по его утверждению. На вопрос сенатора Джо Манчина (DW.V.), считает ли он, что должна быть космическая национальная гвардия, Пламб сказал, что, по его личному убеждению, «есть ценность в поддержке гвардии и резерва космических сил».