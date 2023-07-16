Гринер удивила сама себя, приняв участие в Матче всех звезд WNBA.

Бриттни Гринер не знала, чего ожидать, когда начался сезон WNBA, и как она отреагирует после того, как травма от заключения в России также вынудила ее покинуть корт на несколько месяцев.

Гринер удивила сама себя, сыграв достаточно хорошо, чтобы выйти в стартовом составе Матча всех звезд в субботу.

«Я просто хотела выйти и сделать все возможное, чтобы не пострадать, сделать все возможное», — сказала Гринер. «На самом деле я был немного шокирован тем, каково это было, когда я вышел на поле, так что я этому рад.

«Конечно, это был трудный путь. Много долгих, изнурительных часов в тренажерном зале и в тренажерном зале, чтобы вернуться».

Грейнер провел почти 300 дней под стражей в России. после его ареста 17 февраля 2022 года по обвинению в хранении наркотиков в подмосковном аэропорту. Она была освобождена 8 декабря после того, как правительство США объявило о ее освобождении. Я согласился обменять пленных.

WNBA держала Гринер в центре внимания во время ее задержания в России, щеголяя ее инициалами и майкой № 42 на каждом корте. В прошлом году она также получила почетный старт на Матче всех звезд.

В этом году он фактически был в стартовом составе, набирая в среднем 19,5 очка, 6,6 подбора и 1,9 блок-шота за «Финикс Меркьюри».

«Моя статистика в этом году определенно лучше, чем в прошлом», — смеется Грейнер. «В жизни нужно использовать юмор».

Гринер будет играть за команду Стюарт.

«Это действительно вдохновляет видеть, что она делает и как она себя ведет», — сказала капитан New York Liberty Бренна Стюарт. «Как будто ее не было десять месяцев, но она все еще действует и ведет себя так же. Сила, с которой она должна это делать, — это то, чем я определенно восхищаюсь. и мы очень рады, что она снова с нами».

Гринер сказала, что она не только думала, что будет участвовать в Матче всех звезд в этом году, но и что она все еще застряла бы в России.

Однако ее возвращение в Соединенные Штаты было не совсем счастливым. Грейнер был Преследование в аэропорту Даллес В прошлом месяце кто-то, кого WNBA назвала «личностью в социальных сетях», заставил лигу пересмотреть свою политику в отношении того, как она путешествует.

Ей интересно играть в новой «бесподобной» лиге с тремя игроками один на один, которую игроки создают, чтобы им не приходилось увеличивать свой доход за границей.

Стюарт и Нафиса Коллиер, две звезды из Minnesota Lynx, являются соучредителями и надеются запланировать сезон с января по март.

Однако сейчас Гринер сосредоточена на праздновании Матча звезд, и она очень признательна за свою способность участвовать. Она также была ошеломлена наградами за прошлогоднюю игру.

«Я продолжаю видеть фотографии вещей, которые я не видел в последний раз на Матче всех звезд, так что я все еще в плену всего этого», — сказал Гринер. «Но сейчас определенно здорово быть здесь физически».