Грузинская полиция использует воду и слезоточивый газ, чтобы разогнать второй день протестов

В Грузии проходят демонстрации против нового закона об «иностранных агентах»

Критики опасаются, что закон может быть использован для подавления инакомыслия.

Противники закона говорят, что закон создан по образцу российского законодательства

Правящая партия заявляет, что защищает национальные интересы

ТБИЛИСИ (Рейтер) — Полиция в грузинской столице применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты поздно вечером в среду, когда они попытались разогнать второй день подряд протесты против закона об «иностранных агентах», который, по мнению критиков, свидетельствует об авторитарном повороте.

Сотни полицейских собрались на улицах вокруг здания парламента в попытке разогнать протестующих. И в отличие от столкновений, которые произошли во вторник вечером, не было никаких признаков того, что протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью или камни, хотя по крайней мере одна полицейская машина была перевернута.

Слезоточивый газ обрушился на проспект Руставели в центре Тбилиси, где находится парламент, вынудив, по крайней мере, часть из тысяч протестующих разойтись.

Министерство внутренних дел заявило, что 77 человек были арестованы после протестов во вторник, которые начались после того, как законодатели одобрили в первом чтении закон, который требует от любой организации, которая получает более 20% своего финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов» или столкнуться с крупными штрафами. .

Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что она создана по образцу американского законодательства 1930-х годов. Критики, в том числе президент Саломе Зурабишвили, говорят, что это напоминает закон, который Россия использовала для подавления инакомыслия, и может подорвать шансы Грузии на вступление в Европейский Союз.

Зурабишвили в беседе с CNN призвала власти воздержаться от применения силы и представила Грузию как жертву агрессии со стороны России, которая, по ее словам, полна решимости сохранить свое влияние в кавказском регионе.

«Понятно, что Россия не оставит все так просто, но Россия проигрывает войну на Украине», — сказала она. И Грузия, и Украина когда-то были частью бывшего Советского Союза, где доминировала Россия.

Европейский Союз в прошлом году отверг попытки Тбилиси стать кандидатом на членство, заявив, что ему необходимо ускорить изменения в таких областях, как верховенство права.

Трещина правящей партии

Протесты возобновились в среду днем ​​маршем по проспекту Руставели в ознаменование Международного женского дня, который является государственным праздником.

[1/10] Фейерверки взрываются возле здания парламента, когда протестующие пытаются прорваться через барьеры во время митинга против законопроекта об «иностранных агентах», который, по мнению критиков, представляет собой авторитарный сдвиг и может нанести ущерб стремлению Грузии вступить в Европейский Союз, в Тбилиси, Грузия, 8 марта. 2023. (Рейтер) Ираклий Гиднези

«Очевидно, что все больше и больше людей осознают, что это страшно и что они должны бороться за свое будущее», — сказал 24-летний журналист Михаил Гвадзабия.

С наступлением вечера тысячи людей собрались перед парламентом, размахивая флагами Грузии и Европейского Союза, а также Украины, скандируя «Нет российскому закону» и блокируя движение.

«Мы не можем позволить, чтобы наша страна стала пророссийской, пророссийской или недемократической», — сказал 33-летний инженер-программист Вахтанг Берекашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузин за то, что они размахивали флагом его страны, заявив, что это свидетельствует об уважении.

«Мы хотим быть в Европейском Союзе, и мы будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Европейском Союзе, и я уверен, что так и будет», — сказал он в видеообращении.

Видеозаписи небольших протестов в черноморском городе Батуми, втором по величине городе Грузии, также были размещены в Интернете.

Законопроект углубил раскол между «Грузинской мечтой», имеющей парламентское большинство, и Зурабишвили, проевропейцем, который отдалился от партии после того, как был избран при поддержке партии в 2018 году.

Она пообещала наложить вето на законопроект, если он попадет к ней на стол, хотя парламент может отменить его.

Критики говорят, что грузинская мечта слишком близка России и завела страну в еще более репрессивном направлении. Грузинское общество стойко настроено против Москвы после многолетнего конфликта из-за статуса двух поддерживаемых Россией сепаратистских регионов, который перерос в войну в 2008 году.

Ираклий Кобахидзе, глава организации «Грузинская мечта», заявил в среду, что закон поможет искоренить тех, кто работает против интересов страны и могущественной Грузинской православной церкви. Он раскритиковал «радикальную грузинскую оппозицию» за разжигание протестов.

Дополнительные репортажи Давида Чикишвили и Бена Тавинера в Тбилиси; Написано Джейком Корделлом и Дэвидом Люнгреном; Монтаж: Марк Тревельян, Гарет Джонс и Грант МакКолл.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.