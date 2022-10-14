Гэри Линекер нарушил правило нейтралитета Би-би-си, опубликовав в Твиттере тори «Российские доноры».

Было установлено, что Гэри Линекер нарушил правила добросовестности BBC из-за сделанного им комментария о том, что у Консервативной партии есть «российские доноры».

BBC заявила, что поддержала жалобу читателей на твит диктора «Матч дня» от 23 февраля этого года.

Линекер поделилась статьей о тогдашнем госсекретаре Лиз Трасс, призывающей команды Премьер-лиги бойкотировать финал Лиги чемпионов в России, с комментарием: «А ее партия передаст свои пожертвования от российских доноров?»

BBC заявила, что получила жалобу на то, соответствует ли комментарий правилам нейтралитета, которые, по ее словам, были «одной из самых выдающихся звезд BBC», и ожидалось, что Линекер последует им.

Она сказала, что бывший нападающий сборной Англии указал, что его твит был вызван статьей о футболе и предназначался для комментариев о спорте, а не о политике.

Но отдел исполнительных жалоб Би-би-си (ECU) заявил, что «одной из целей» твита г-на Линекера было «подчеркнуть заметный контраст в подходе Консервативной партии в то время, когда отношения между Великобританией и Россией были предметом обсуждения». серьезное общественное обсуждение».

«По этой причине мы обнаружили, что твит нарушает соответствующие рекомендации и не соответствует редакционным стандартам BBC в отношении честности», — добавила она.

Телекомпания сообщила, что результат был сообщен руководству BBC Sport и обсужден с Линекером.

Г-н Линекер является одним из самых высокооплачиваемых людей на BBC и имеет 8,6 миллиона подписчиков в Twitter.