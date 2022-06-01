Дания голосует за присоединение к Общей оборонной политике Европейского Союза на фоне опасений войны России с Украиной.

Дания — единственный член блока 27, который не участвует в Общей политике безопасности и обороны. Скандинавская страна с населением около 6 миллионов человек получила исключения из этой политики на референдуме 1993 года по Маастрихтскому договору, положившему начало современному Европейскому союзу.

Если датчане, известные своей критикой Евросоюза, проголосуют за отмену вывода, как показывают опросы, это станет еще одним важным символическим сдвигом в оборонной политике европейских стран после того, как Россия начала вторжение в феврале. После десятилетий упорства, Финляндия и Швеция наконец подали заявку на вступление в НАТО В мае все они в качестве мотивирующего фактора называли войну на Украине.

Через несколько недель после российского вторжения в Украину датский парламент подписал историческое соглашение об увеличении расходов на оборону на 7 миллиардов крон (1 миллиард долларов) в течение следующих двух лет. В самом соглашении содержится призыв к поэтапному отказу от российского газа, а также призыв к нынешнему референдуму о присоединении к Общей оборонной политике Европейского Союза.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что вторжение России в Украину было важным фактором, побудившим правительство объявить референдум, и что голосование было важным решением, основанным на ценностях, и способом продемонстрировать более сильную поддержку ЕС. Правительство провело несколько недель в кампании «да».

«Это правильное решение для нашего будущего. Мы сталкиваемся с эпохой большей неопределенности, чем сейчас, и мы должны держаться вместе», — сказал Фредериксен. Дания является одним из основателей НАТО, но участие в Общей политике безопасности и обороны ЕС позволит Дании участвовать в совместных военных операциях ЕС, например, в Сомали, Мали и Боснии. «НАТО, конечно, останется нашим самым важным инструментом, но ЕС дает нам еще один инструмент для обеспечения нашей обороны на востоке», — сказал Могенс Йенсен, представитель правящих социал-демократов. По словам Кристиана Собе Кристенсена, старшего научного сотрудника Центра армии Копенгагенского университета, в то время как ЕС выиграет от обширного опыта Дании в военных операциях в составе НАТО и других альянсов, голосование «за» часто рассматривается в Брюсселе как символическая победа. . исследования. READ Владелец магазина на Мадейре погиб во время вооруженного ограбления «Политическая значимость перевесит военный вклад», — сказал Кристенсен агентству Reuters. Подавляющее большинство в парламенте рекомендует отменить вывод. Голосование в среду станет третьим голосованием датских законодателей, отменившим одно из решений о выходе из ЕС в 1993 году после голосования по евро в 2000 году и юстиции и внутренних дел в 2015 году, оба из которых провалились. Это девятое голосование по вопросам ЕС с тех пор, как Дания проголосовала за членство в Европейском сообществе в 1972 году. Несмотря на серьезные проблемы, референдум вызвал небольшие разногласия среди широкой общественности, вызвав опасения низкой явки избирателей. Первоначальные опросы общественного мнения, опубликованные во вторник, показали, что те, кто выступает за выход, лидируют. Опрос общественного мнения, проведенный национальной телекомпанией ТВ2, показал, что 65% за, 35% против; Другой опрос, проведенный национальным радио DR и Altinget, оценил 49% голосов против 31%. Около 1 из 5 датчан колебался перед голосованием, и многие выразили трудности с оценкой последствий. Среди основных опасений, высказанных политическими оппонентами и общественностью, было развертывание датских солдат, хотя любые важные решения, включая военное участие, все равно должны быть одобрены датским парламентом. Евросоюз не планирует создавать в рамках блока наднациональную армию, но решил сформировать силы быстрого развертывания численностью до 5 тыс. солдат. Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени. Результат ожидается поздним вечером.