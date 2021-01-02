Двое очень молодых людей в наручниках в Новый год – Ravenna24ore.it

31-го числа местная полиция удивила 18-летнего продавца с машиной, а ночью они совершили налет на дом в центре, где второй подросток, несовершеннолетний, вместе с другими устраивал вечеринку по поводу наркотиков.

Во время рейдов местной полиции вечером 31 декабря, а затем ночью 1 января агенты арестовали двух молодых наркоторговцев и конфисковали около 1 кг различных наркотиков, в основном марихуаны. Большая часть этого эпизода произошла на центральной площади Пьяцца Барака, где жители в течение некоторого времени сообщали об инциденте, а также о ситуации всеобщего разрушения.

Согласно «Ресто дель Карлино» в сегодняшнем выпуске, один из этих двоих, которому было всего 18 лет, был бы прямо удивлен, если бы продавал на площади днем ​​в машине со своей сестрой, необоснованно осудил и спровоцировал всю акцию. Получив дополнительную информацию, следователи фактически вмешиваются в дом и центр города, ловят второго подростка, несовершеннолетнего, и вовлекают его в новогоднюю вечеринку, основанную на марихуане.

Таким образом, по ходу расследования могут быть поданы и другие жалобы, хотя уже ночью местная полиция проводила обыски в домах двух участников в Русси, но никаких дополнительных доказательств не было.