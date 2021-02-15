Двузначный рост Японии указывает на устойчивость экономики

Японская экономика зафиксировала еще один квартал роста, выражающегося двузначными числами, и завершила год эпидемии в лучшем состоянии, чем первоначально ожидалось, что указывает на вероятность более уверенного восстановления после завершения разрушительной чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров сообщил в понедельник, что ВВП вырос на 12,7% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом за три месяца до декабря. Результат оказался лучше, чем прогнозы 22 из 24 опрошенных экономистов, которые бросили вызов зимней волне коронавируса.

Расширение в четвертом квартале помогло экономике пережить эпидемию, сократившись на 4,8%, что лучше, чем ожидали экономисты, и меньше, чем падение на 5,7% в 2009 году после мирового финансового кризиса.

Увеличение торговли и увеличение расходов домашних хозяйств продолжали стимулировать рост. В четвертом квартале компании снова увеличили инвестиции, при этом корпоративные расходы росли самыми быстрыми темпами за более чем пять лет.

Увеличение расходов компаний после шести месяцев спада указывает на то, что японские компании теперь видят лучшие перспективы в будущем, как только в стране прекратится чрезвычайная ситуация, которая, как ожидается, приведет к болезненному спаду экономики в этом квартале.

«Похоже, что деловые расходы наконец-то были отложены из-за восстановления экспорта. В первом квартале снова упадет, но мы находимся на пути к восстановлению», – сказал Хироаки Мото, экономист Sumitomo Life.

Отчет в понедельник показал, что японская экономика завершила 2020 год на ежеквартальной основе после восстановления большей части утраченного производства с марта прошлого года, когда коронавирус потряс рынки и заморозил мировую торговлю, восстановление быстрее, чем ожидалось.

Средний индекс Nikkei из 225 выпусков вырос на 1,1%, кратковременно превысив 30 000, впервые с 1990 года, после отчета о росте, а премьер-министр Ёсихиде Суга подтвердил, что кампания вакцинации в Японии начнется в среду.

Министр экономики Ясутоши Нисимура сказал, что результаты показывают, что экономика может выздороветь, даже если страна все еще не в лесу. Он сказал, что потребительские расходы по-прежнему ниже среднего, и экспорт может упасть, если вирус вызовет дополнительные ограничения в Европе или на других важных рынках.

Ближайшие перспективы теперь зависят от того, как долго продлится чрезвычайная ситуация в Японии. Уменьшение числа случаев заболевания дает надежду на то, что ограничения могут быть сняты в некоторых областях до 7 марта, запланированной даты окончания, но, поскольку больница все еще может выжать, решение еще не принято.

Ранее в понедельник Шуга заявил, что Япония начнет вакцинировать медицинских работников на этой неделе, используя вакцину от Pfizer, первая партия которой прибыла в Японию в конце прошлой недели.

Йошимаса Маруяма, главный экономист по рынку в SMBC Nikko Securities Inc. «ВВП показывает, что экономика может выздороветь, если вирус не нарушит положение вещей. Эпидемия не нарушила цепочки поставок или производственные мощности, как землетрясение, и многие семьи готовы тратить деньги из-за низкого уровня безработицы».

Государственные расходы, кредитная поддержка Банка Японии, а также корпоративная культура и культура сотрудников, которая традиционно ставит гарантию занятости выше высокой заработной платы, помогли удержать безработицу на уровне всего 2,9%, что составляет небольшую часть от уровня в США и некоторых странах Европы.

Однако свопы были сокращением заработной платы, которое могло ограничить любое восстановление потребительских расходов после окончания чрезвычайной ситуации и сам по себе сдерживаемый спрос, даже если у семей есть нижний предел.

«Чем лучше, тем выше заработная плата и больше потребление, но у нас этого еще нет», – сказал Moto из Sumitomo Life.