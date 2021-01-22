Двуязычный рост может улучшить внимание и компетентность: учеба

Взрослые, которые выросли и говорят на двух разных языках, могут переключать внимание между разными задачами быстрее, чем те, кто выучит второй язык в более позднем возрасте. учиться. Это лишь одно из многих когнитивных преимуществ двуязычия.

Исследования показали, что дети двуязычны Они постоянно переключаются между двумя языками в своем мозгу, что увеличивает «когнитивную гибкость», способность переключаться между мышлением о разных концепциях или нескольких концепциях одновременно и «способности избирательного внимания», то есть умственный процесс сосредоточения внимания на одной задаче. или вещь за раз.

Другие исследования показали, что двуязычные дети могут Решайте головоломки быстрее И более эффективно, чем те, кто говорит только на одном языке. Причина? Требуется владение двумя языками ‘Специальные услугиЭто когнитивные навыки высокого уровня, такие как планирование, принятие решений, решение проблем и организация. По сути, эта задача – упражнение для мозга.

В новом исследовании двуязычные взрослые участвовали в эксперименте, который требовал просмотра изображений на постепенно меняющемся экране, замечая изменения. Взрослые, которые начали говорить на втором языке в младенчестве, смогли заметить изменения намного быстрее, чем те, кто выучил другой язык в более позднем возрасте.

Двуязычные дети «должны использовать несколько источников визуальной информации, такие как движения рта, мимика и тонкие жесты», когда они воспитываются в более сложной языковой среде, говорит Дин де Соуза, автор исследования и преподаватель психологии в Anglia Раскин университет в А. Выпуск.

«Дети из двуязычных семей приспосабливаются к своей более сложной языковой среде, выбирая больше образцов своей визуальной среды и придавая большее значение новой информации», – пишут авторы исследования.

Когда дети изучают второй язык в раннем возрасте (от 0 до 3 лет), их мозг становится более гибким, что облегчает задачу.

Важно отметить, что в своем заявлении Д’Суза сказал, что преимущества для психического развития от раннего изучения нового языка, по-видимому, сохраняются даже по мере того, как дети становятся взрослыми.

Если вы говорите на одном языке, но надеетесь научить своих детей другому языку, есть способы ввести его у себя дома. Например, пение и прослушивание музыки на другом языке, просмотр образовательных телепрограмм и уроки языка – все это возможности познакомить детей с другими языками. Американское общество речевого и языкового слуха.

погашение: Поэт-редактор Аманда Горман использовала письмо, чтобы преодолеть дефект речи, который у нее недавно был в колледже.

не пропусти: Лучшие кредитные карты для создания кредита на 2021 год