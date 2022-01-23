Economy

Дели и Берлину нужна Россия против Китая, считает главнокомандующий ВМС Германии

23 января, 2022
Marfa Fedoroa
Германия, имеющая долгую историю сотрудничества с Россией, продемонстрировала прагматичный подход к прекращению напряженности в Европе. Командующий ее военно-морским флотом заявил во время своего недавнего визита в Индию, что «Путин хочет уважения, а Россия заслуживает уважения… Нам, Индии, Германии нужна Россия против Китая».

Однако он ушел в отставку менее чем через 24 часа после своего выступления после того, как его комментарии вызвали бурю в некоторых странах Европы. В заявлении, опубликованном позже в субботу, он сказал, что подал в отставку, «чтобы избежать дальнейшего ущерба военно-морскому флоту Германии и, прежде всего, Федеративной Республике Германии». Ранее он заявлял, что его комментарии были публичными.

Как сообщает ведущее немецкое издание Der Spiegel, в министерстве обороны и МИД ФРГ возникла тревога по поводу заявлений командующего флотом.

На пленарном заседании, организованном IDSA в Нью-Дели в пятницу вечером, которое совпало с заходом в порт немецкого фрегата, командующий ВМС Германии VAdm Кей-Ахим Шенбах сказал: «Путин хочет уважения… Отдавать какое-то уважение — это мало или нет. Россия заслуживает уважения Мы, Индия и Германия, нуждаемся в России против Китая.

«Он хочет уважения на высоком уровне и уважения Бога по низкой цене, даже бесплатно. Если вы попросите, легко дать ему уважение, которого он действительно просит, и, возможно, он тоже заслуживает. Россия — древняя страна, и Россия — это важность».

«Нам нужна Россия против Китая… присутствие этой большой страны, даже если это не демократия, в качестве двустороннего партнера, что дает им шанс. Это легко и удерживает Россию от Китая, потому что Китаю нужны ресурсы из России, — сказал командующий флотом.

Индия считала, что Западу следует снизить напряженность в отношениях с Россией, а не сближать ее с Китаем.

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«Неужели Россия хочет крошечный кусочек украинской земли? Или интеграцию со страной? Нет, это ерунда… Может быть, Путин оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и раскалывает ЕС… Но чего он действительно хочет, так это высокого уровня уважение», — отметил Шенбах.

Далее он заявил, что ни Украина, ни Грузия не отвечают требованиям членства в НАТО, что можно назвать откровенным комментарием.

Украина не может выполнить требования (вступить в НАТО), потому что она оккупирована в районе Донбасса российской армией или тем, что они называют ополченцами. Грузия готова присоединиться; Они соответствуют требованиям, но разумно ли быть участником? это не. «Крым ушел, чтобы никогда не вернуться», — сказал Шенбах на пленарном заседании.

Здешние эксперты, не пожелавшие назвать свои имена, увидели эти комментарии в контексте крепких, многовековых связей между Россией и Германией.

Один эксперт отметил, что «российско-германские отношения формировались многими факторами, в том числе связями королевской семьи, фактором Клаузевица, Рапалльским договором 1922 года, ролью Красной Армии в освобождении Берлина в 1945 году, а также торговыми и инвестиционными отношениями. »

Но не только российско-украинский вопрос был в центре его выступления. Шёнбах также упомянул о хищнических замыслах Китая.

Командующий ВМС выразил озабоченность по поводу Китая, особенно когда речь идет о проблемах с долгами, которые он вызывает в Африке. Шенбах, сославшись на попытки Китая украсть технологии, привел пример того, как немецкая компания Kuka Robotics была поглощена китайской компанией и там «технология полностью исчезла» и «Китай не платит цену».

Ссылаясь на мнение немецких политиков о Китае после многих из этих событий, он сказал, что они считают, что «Китай не такая хорошая страна, как мы могли подумать».

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Он рассказал о позиции бывшего канцлера Германии «в пользу Китая» и о том, что государство покупает роботов, но «не понимает, что это значит для других стран». Он сравнил понимание Германии, заявив: «Я хорошо знаю, что, когда Германия передает технологии Пакистану, они проходят одну за другой через Пакистан в направлении Индии».

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