Деловая активность российских компаний в январе практически достигла доэпидемических показателей – бизнес и экономика

Москва, 20 февраля. / ТАСС /. По данным исследования Промсвязьбанка, Бизнес-ассоциации Opora Russia и Агентства маркетинговых исследований Magram, деловая активность российских компаний в январе практически достигла предэпидемических показателей в феврале 2020 года.

Согласно опросу, по данным RSBI, деловая активность малых и средних компаний в регионе имеет тенденцию к росту третий месяц подряд и в январе 2021 года достигла 49,3 балла, что примерно соответствует доэпидемическим показателям. на февраль 2020 года. В опросе приняли участие владельцы и руководители 1773 компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов России.

Было определено, что значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 – снижение. В декабре 2020 года деловая активность находилась в зоне спада на 46,5 пункта.

При этом опрос показал, что деятельность 76% представителей российских малых и средних предприятий (МСП) в 2020 году была прибыльной или могла быть связана.

Согласно опросу, «76% опрошенных представителей МСП отметили, что их деятельность в 2020 году была прибыльной или нейтральной». Еще 12% заявили, что «закончили год с небольшими убытками», а еще 10% заявили, что они «крайне убыточны». Остальные респонденты затруднились с ответом.

В статьях указано, что «при этом наибольшая доля компаний, получивших прибыль по итогам года, принадлежит сектору среднего бизнеса».

Опрос также показал, что только 11% МСБ считают новогодние каникулы сезоном высоких прибылей, а более 50% от общего числа респондентов не смогли получить ожидаемый уровень продаж в это время.