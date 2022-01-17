Денис Шаповалов рассказал о расставании с российской легендой Михаилом Южным на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

Канадский теннисист Денис Шаповалов был одним из ярких молодых участников тура. Он оказал огромное влияние на мужской тур и дошел до полуфинала турнира Большого шлема на Уимблдоне в прошлом году. Хотя он проиграл Новаку Джоковичу в двух сетах, это был очень напряженный бой.
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Одним из ключевых аспектов успеха Шаповалова в последние годы было присутствие бывшей российской звезды Михаила Южного, который присоединился к его команде и помогал ему импровизировать в игре.
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Погрузитесь глубже
Денис Шаповалов познакомил российскую звезду со своим станом в 2019 году
В августе 2019 года две команды сформировали команду, и Деннис преуспел, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата США 2020 года и полуфинала Уимблдона 2021 года.
К сожалению, Михаил и Денис в какой-то момент расстались. Выиграв свой стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года, Шаповалов рассказал о расколе.
«К сожалению, иногда это теннисный бизнес. Вам просто нужно было идти в другом направлении. Это очень сложно, потому что я чувствую, что любой, кто привел его в мою команду, мне как семья. Было очень трудно принять решение о нас двоих над расколом».
— Фиорино Лука 17 января 2022 г.
22-летний игрок рекламодательИ «Это было после сезона, через две недели после Стокгольма. Его слово. Это было очень взаимно. Мы все еще переписывались, и у нас все еще были хорошие отношения, но ничего не вышло. Мы оба не получили того, чего хотели. К сожалению, это то, что иногда делает теннис». Вам просто нужно было идти в другом направлении».
Далее он добавил, «Это очень сложно, потому что я чувствую, что кто бы ни привел его в мою команду, он для меня как семья. Нам обоим было очень трудно принять решение расстаться».
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Действия по Трампу пошли вниз
Придя в теннис, Шаповалов победил сербского теннисиста Ласло Дьери в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года в четырех сетах. Это был не самый простой матч, но канадец нашел способ пересечь финишную черту.
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Теперь во втором раунде он встретится с Квоном Сун-Ву из Южной Кореи. Мы желаем ему всего наилучшего в предстоящих матчах и до конца сезона.
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