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Денис Шаповалов рассказал о расставании с российской легендой Михаилом Южным на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

17 января, 2022
Boleslava Sokolova

Канадский теннисист Денис Шаповалов был одним из ярких молодых участников тура. Он оказал огромное влияние на мужской тур и дошел до полуфинала турнира Большого шлема на Уимблдоне в прошлом году. Хотя он проиграл Новаку Джоковичу в двух сетах, это был очень напряженный бой.

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Одним из ключевых аспектов успеха Шаповалова в последние годы было присутствие бывшей российской звезды Михаила Южного, который присоединился к его команде и помогал ему импровизировать в игре.

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В августе 2019 года две команды сформировали команду, и Деннис преуспел, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата США 2020 года и полуфинала Уимблдона 2021 года.

К сожалению, Михаил и Денис в какой-то момент расстались. Выиграв свой стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года, Шаповалов рассказал о расколе.

22-летний игрок рекламодательИ «Это было после сезона, через две недели после Стокгольма. Его слово. Это было очень взаимно. Мы все еще переписывались, и у нас все еще были хорошие отношения, но ничего не вышло. Мы оба не получили того, чего хотели. К сожалению, это то, что иногда делает теннис». Вам просто нужно было идти в другом направлении».

Далее он добавил, «Это очень сложно, потому что я чувствую, что кто бы ни привел его в мою команду, он для меня как семья. Нам обоим было очень трудно принять решение расстаться».

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11 августа 2021 г .; Торонто, Онтарио, Канада; Денис Шаповалов из Канады реагирует на очко против Фрэнсис Тиафо из США (на фото нет) в Центре Авива. Обязательный кредит: Джон Э. Соколовски-USA TODAY Sports

Действия по Трампу пошли вниз

Придя в теннис, Шаповалов победил сербского теннисиста Ласло Дьери в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года в четырех сетах. Это был не самый простой матч, но канадец нашел способ пересечь финишную черту.

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Теперь во втором раунде он встретится с Квоном Сун-Ву из Южной Кореи. Мы желаем ему всего наилучшего в предстоящих матчах и до конца сезона.

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