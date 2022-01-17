Денис Шаповалов рассказал о расставании с российской легендой Михаилом Южным на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

Канадский теннисист Денис Шаповалов был одним из ярких молодых участников тура. Он оказал огромное влияние на мужской тур и дошел до полуфинала турнира Большого шлема на Уимблдоне в прошлом году. Хотя он проиграл Новаку Джоковичу в двух сетах, это был очень напряженный бой.

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Одним из ключевых аспектов успеха Шаповалова в последние годы было присутствие бывшей российской звезды Михаила Южного, который присоединился к его команде и помогал ему импровизировать в игре.

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Денис Шаповалов познакомил российскую звезду со своим станом в 2019 году

В августе 2019 года две команды сформировали команду, и Деннис преуспел, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата США 2020 года и полуфинала Уимблдона 2021 года.

К сожалению, Михаил и Денис в какой-то момент расстались. Выиграв свой стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года, Шаповалов рассказал о расколе.

22-летний игрок рекламодательИ «Это было после сезона, через две недели после Стокгольма. Его слово. Это было очень взаимно. Мы все еще переписывались, и у нас все еще были хорошие отношения, но ничего не вышло. Мы оба не получили того, чего хотели. К сожалению, это то, что иногда делает теннис». Вам просто нужно было идти в другом направлении».

Далее он добавил, «Это очень сложно, потому что я чувствую, что кто бы ни привел его в мою команду, он для меня как семья. Нам обоим было очень трудно принять решение расстаться».

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11 августа 2021 г .; Торонто, Онтарио, Канада; Денис Шаповалов из Канады реагирует на очко против Фрэнсис Тиафо из США (на фото нет) в Центре Авива. Обязательный кредит: Джон Э. Соколовски-USA TODAY Sports

Действия по Трампу пошли вниз

Придя в теннис, Шаповалов победил сербского теннисиста Ласло Дьери в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года в четырех сетах. Это был не самый простой матч, но канадец нашел способ пересечь финишную черту.

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Теперь во втором раунде он встретится с Квоном Сун-Ву из Южной Кореи. Мы желаем ему всего наилучшего в предстоящих матчах и до конца сезона.