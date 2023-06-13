Десять человек погибли в результате российского рейда в украинском Кривом Роге

По меньшей мере 10 человек погибли в результате ракетного обстрела российского города Кривой Рог в центральной Украине.

«По состоянию на (2000 AEST) погибло 10 человек», — сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкол в сообщении в Telegram, добавив, что под завалами находится еще один человек, еще 28 получили ранения.

Фалькол сказал, что спасательная операция «продолжается».

Ранее во вторник украинские официальные лица заявили, что шесть человек погибли, и многие другие оказались под завалами пятиэтажного жилого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский, родившийся в Кривом Роге, осудил нападение на его родной город.

«Российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей», — написал он в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Рано утром во вторник по всей Украине прозвучали сирены воздушной тревоги, а военные в Киеве заявили, что силы ПВО уничтожили все российские ракеты, нацеленные на украинскую столицу.

Ольга Чернусова, проживающая в многоквартирном пятиэтажном доме, рассказала, что взрыв разбудил ее от раската грома и выбросил из постели сильной волной.

Она сказала: «Я побежала к своей двери, но было так жарко… было так много дыма».

«Что мне делать? Я сидел на крыльце, боялся, что не потеряю сознание. Долго никто не приходил… Я думал, что мне придется прыгнуть на дерево».

Вокруг нее улица и двор были заполнены стеклом и кирпичами. Не менее пяти автомобилей были уничтожены в виде шелухи.

Игорь Лавриненко, проживающий в другой части дома, сказал, что слышал два взрыва.

Он сказал: «Я проснулся от первого взрыва, слабого удара, и пошел прямо на балкон. Потом второй взрыв прошел над моей головой, и с балкона я наблюдал, как падают горячие обломки».

Высшее военное командование Украины заявило, что ВВС уничтожили 10 из 14 крылатых ракет, запущенных Россией по Украине, и один из четырех беспилотников иранского производства.

История продолжается

Не сразу было понятно, сколько ракет попало в Кривой Рог и где беспилотники, запущенные Россией, поразили свои цели.

Немедленных комментариев со стороны России по поводу сообщений об ударах не поступало. И Россия, и Украина отрицают, что наносили удары по мирным жителям в войне, которую Россия вела против своего соседа около 16 месяцев назад.

Мэр города Харькова на востоке Украины сообщил в своем Telegram-канале, что российские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре, поразив склад и здание сервисной компании. Немедленной информации о травмах не поступало.