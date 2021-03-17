Джастин Лонг, также известный как «Я Mac», запускает Apple в новой рекламе Intel.

Снимок экрана / CNET



Актер Джастин Лонг, похоже, больше не Mac.

Лонг, который снимался в рекламе Apple с комиком Джоном Ходжманом в конце 2000-х ( «Я Mac, я ПК», ребята), Теперь снимаюсь в серии рекламных роликов для Intel, переворачивая сценарий кампании, которая сделала компьютеры наименее популярными устройствами.

В новой рекламе Лонг говорит: «Я … Джастин, просто реальный человек, сравнивающий Mac с ПК». Он сравнивает все, от цветных и стилевых дисплеев компьютеров до неспособности MacBook изгибаться в планшет. Рекламу также можно сравнить с играми на ПК и Mac. В рекламе написано: «На Mac никто не играет». Еще одно место, проливающее свет на ASUS ZenBook Duo 14Сенсорный экран, Vs. Сенсорная панель MacBook Pro.

Apple не сразу ответила на запрос о комментарии.

На мероприятии, посвященном Mac в ноябре, Apple продемонстрировала образ «последней вещи». Ходжман повторяет свою роль компьютерного человека.

Заявления Intel – не первый случай, когда представитель компании переходит на сторону конкурента. Стоит отметить, что бывшая Коммерческая звезда Verizon Пол Маркаррелли (Парень: «Ты меня сейчас слышишь?») В 2016 году начал делать рекламу Sprint.

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