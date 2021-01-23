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Джейк Салливан впервые разговаривает с советником по национальной безопасности Израиля

24 января, 2021
Toma Kulikov

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в субботу разговаривал по телефону со своим израильским коллегой Меиром Бен Шабатом, сообщили Axios израильские официальные лица.

почему это имеет значение: Это первый контакт между Белым домом Байдена и канцелярией премьер-министра Израиля. В переходный период команда Байдена воздерживалась от общения с иностранными правительствами.

Ведущий новостей: Израильские официальные лица заявили, что призыв в первую очередь был направлен на представление и начало диалога.

  • Одним из обсуждаемых вопросов был Иран.
  • Советники по национальной безопасности также освещали Соглашения Авраама – библейский знак, который администрация придала отдельным соглашениям о нормализации отношений между Израилем, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
  • В последние дни Салливан контактировал со своими коллегами в Великобритании, Франции, Германии, Японии и Южной Корее.
  • Белый дом не прокомментировал звонок советника по национальной безопасности Израиля.

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  • Назначенный министр иностранных дел Тони Блинкен заявил на слушаниях на этой неделе, что «предстоит пройти долгий путь» до возобновления соглашения с Ираном.
  • Он подчеркнул, что США проконсультируются с Израилем и странами Персидского залива, прежде чем принимать какое-либо решение.
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