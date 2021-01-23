Джейк Салливан впервые разговаривает с советником по национальной безопасности Израиля

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в субботу разговаривал по телефону со своим израильским коллегой Меиром Бен Шабатом, сообщили Axios израильские официальные лица.
почему это имеет значение: Это первый контакт между Белым домом Байдена и канцелярией премьер-министра Израиля. В переходный период команда Байдена воздерживалась от общения с иностранными правительствами.
Ведущий новостей: Израильские официальные лица заявили, что призыв в первую очередь был направлен на представление и начало диалога.
- Одним из обсуждаемых вопросов был Иран.
- Советники по национальной безопасности также освещали Соглашения Авраама – библейский знак, который администрация придала отдельным соглашениям о нормализации отношений между Израилем, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
- В последние дни Салливан контактировал со своими коллегами в Великобритании, Франции, Германии, Японии и Южной Корее.
- Белый дом не прокомментировал звонок советника по национальной безопасности Израиля.
Большая картинка: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен Заявленная цель президента Байдена Пытаясь возобновить ядерную сделку с Ираном. Такой шаг может привести к напряженности между администрацией Байдена и правительством Израиля.
- Назначенный министр иностранных дел Тони Блинкен заявил на слушаниях на этой неделе, что «предстоит пройти долгий путь» до возобновления соглашения с Ираном.
- Он подчеркнул, что США проконсультируются с Израилем и странами Персидского залива, прежде чем принимать какое-либо решение.