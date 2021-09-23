Джордж Осборн приводит российских олигархов в свой новый инвестиционный банк

Согласно сообщениям, Джордж Осборн обеспечил своему новому работодателю инвестиционного банка роль консультанта EN +, российского горнодобывающего гиганта, основанного Олегом Дерипаской.

Осборн начал работать в лондонской консалтинговой компании Robey Warshaw в апреле. Согласно истории, о которой он впервые сообщил, этот инвестиционный банк теперь консультирует дочернюю компанию EN +, компанию-производителя алюминия, Русал, в ее переговорах с никелево-палладийским рудником «Норильский никель». финансовые времена.

Русалу принадлежит примерно 28 процентов акций Норильского никеля, а российскому миллиардеру Владимиру Потанину – 34,6 процента компании.

Осборн проявил плодотворность в своих способностях найти работу после ухода из политики в 2016 году, получив как минимум девять ролей за последние пять лет. К ним относятся его работа редактором журнала Evening Standard, из которой он ушел в отставку в феврале, и должность консультанта с доходом 650 000 фунтов стерлингов в год в BlackRock, крупнейшем в мире управляющем активами, из которой он также ушел, чтобы работать полный рабочий день в BlackRock. Руби Уоршоу.

Среди других ролей – публичный оратор Вашингтонского офиса спикеров, научный сотрудник Киссинджера, председатель исследовательского центра Northern Powerhouse и почетный профессор экономики Манчестерского университета. Считается, что бывший советник помог выиграть бизнес EN + благодаря своим отношениям с Грегом Баркером, председателем EN +. Лорд Паркер был министром в коалиционном правительстве Дэвида Кэмерона и политическим союзником Осборна.