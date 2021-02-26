Для военного превосходства в космосе начните с безопасности

Армия США десятилетиями работала в космосе, внедряя глобальную систему позиционирования (GPS) в массы и отправляя боевые сообщения через спутник силам по всему миру. Но до некоторой степени кажется, что космическая сила началась с нуля.

Космические силы были созданы для отражения китайского противоспутникового оружия и российских спутников, преследующих американские шпионские системы по всей Вселенной, среди прочего. Чиновники все еще ищут способы сохранить космос в безопасности и сохранить преимущество, пока Пентагон учится иметь дело с космосом так же, как с воздухом, сушей и морем.

Начальник космических операций генерал Джон У. «Джей» Рэймонд изложил некоторые из этих основополагающих проблем во время обсуждения с известным астрофизиком Нилом ДеГрассом Тайсоном в рамках воздушного семинара AFC по космической войне.

Раймонд отметил, что силы должны иметь возможность отражать орбитальные угрозы, а если они не могут, то им нужна огневая мощь для соответствующего ответа.

Он сослался на Вторую мировую войну, когда ВВС послали 1000 бомбардировщиков, каждый с девятью бомбами, чтобы поразить одну фабрику с шарами. Он сказал, что только около 100 из этих 9000 единиц оружия взорвутся вблизи цели.

Со временем военные самолеты стали более точными и мощными благодаря новому оружию и технологиям, таким как GPS. Раймонд сказал, что у Соединенных Штатов пока нет средств для защиты космоса с помощью силы, поэтому космическим силам приходится прилагать больше усилий для поддержания нынешней безопасной ситуации.

«Если мы потеряем пространство, будет ли у нас сегодня 1000 бомбардировщиков в нашей авиации?» Он сказал: «Вот почему я сказал, что мы не можем позволить себе потерять пространство, мы не собираемся терять пространство. Для нас это очень важно ».

Чтобы поддерживать мир на орбите, мировое сообщество начало обсуждать, как могут выглядеть стандарты хорошего поведения для спутников и других космических кораблей и противокосмического оружия. Соединенные Штаты надеются, что устоявшиеся правила и давление со стороны коллег не позволят другим странам, особенно России и Китаю, угрожать гражданским и военным активам.

Раймонд сказал, что там многолюдно, поэтому космические страны должны действовать сами.

«Я бы хотел, чтобы у моих преемников были некоторые правила поведения в космосе», – сказал он. «Для России небезопасно и небезопасно размещать угрожающий спутник в непосредственной близости от американского спутника».

Он добавил, что установление руководящих принципов космической безопасности не решит всех их проблем, но «поможет выявить тех, кто включает красный свет, пока мы едем на этой машине».

По словам генерал-майора Дайаны М., установление новых стандартов с союзниками и партнерами означает, что все будут на одной странице по таким вопросам, как, например, как реагировать, если страна уничтожает спутник. Журнал Force. Некоторые страны не хотят решительно реагировать на эту ситуацию, как если бы человек был убит в бою, но Соединенные Штаты призывают другие задуматься о каскадных последствиях этой агрессии.

«Во многих странах человек должен умереть, чтобы это было идентифицировано как акт враждебности», – сказала она. «Если вы уроните машину, в этом состоянии никто не умрет. Но … теперь у нас будет эффект второй и третьей степени – большее количество жертв в данном столкновении».

Она сообщила SpaceNews 24 февраля. Соединенные Штаты формулируют свою позицию по докладу Организации Объединенных Наций “Стандарты, нормы и принципы ответственного поведения” в космосе. Берт сообщила посту, что хотела бы, чтобы резолюция ООН, имеющая обязательную силу, помогала странам привлекать друг друга к ответственности.

Берт сказал SpaceNews, что трудно назвать кого-то «плохим или безответственным, если я не совсем определил, что это за вещи на международной арене».

Основная часть этих дискуссий вращается вокруг того, чтобы отговорить страны от создания значительно большего количества орбитального мусора, поскольку Вселенная является домом для растущего числа коммерческих и военных спутников, фрагментов астероидов и прочего.

Космические силы сейчас отслеживают 27 000 объектов на орбите, а еще 500 000 или около того слишком малы, чтобы их можно было наблюдать. Около 4000 отслеживаемых объектов являются активными спутниками, что означает, что подавляющее большинство отслеживаемых объектов – это космический мусор, который может повредить космический корабль в случае столкновения.

Раймонд сказал, что один из способов ограничить распространение космического мусора – это вообще не создавать его больше. Это может быть проблемой, учитывая, что такие компании, как SpaceX и сам Пентагон, планируют тысячи других спутников, чтобы ускорить все, от доступа к Интернету до отслеживания гиперзвуковых ракет. Заинтересованным сторонам следует также рассмотреть инженерные решения, которые, например, сделают запуски ракет и вывод из эксплуатации спутников более чистыми.

Раймонд сказал Тайсону: «Если мы с тобой сможем найти способ убрать весь мусор, который движется так быстро и на огромных расстояниях, скажи мне, и я буду инвестировать вместе с тобой, потому что мы будем в доступной ситуации . “